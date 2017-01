Incidente stradale / News, Arezzo: un morto dopo schianto in centro. Tangenziale Torino, grave scontro tir-furgone (oggi 9 gennaio)

INCIDENTE STRADALE NEWS: TANGENZIALE TORINO, GRAVE SCONTRO TIR-FURGONE, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE OGGI 9 GENNAIO 2017) - Grave incidente stradale questa mattina sulla tangenziale di Torino: traffico subito in tilt per la ripresa del lavoro e delle scuole e per il contemporaneo sciopero die mezzi a Torino che oggi ha costretto molti cittadini pendolari a prendere l’auto. Succede tutto attorno alle 4 di questa mattina, quando sulla Tangenziale allo svincolo Borgaro Torinese un tir e un furgoncino rimangono coinvolti in un incidente molto grave: dalle prime ricostruzioni pare che l’autista albanese del tir ha perso il controllo del mezzo pesante mentre era in direzione sud, a quel punto il camion ha intraversato la carreggiata all’altezza dello svincolo sbattendo contro il guard rail. Solo a quel punto è sopraggiunto il furgone che non ha potuto evitare l’impatto frontale con il camion di traverso: come riportano i colleghi di Torino Oggi, «La tangenziale è stata chiusa dalle 4 di questa mattina per un’ora e mezza, per permettere l’intervento dei soccorritori. Gli autisti sono stati trasportati entrambi al San Giovanni Bosco: più gravi le condizioni del conducente del furgone».

INCIDENTE STRADALE NEWS: AREZZO, UN MORTO DOPO SCHIANTO IN CENTRO (ULTIME NOTIZIE OGGI 9 GENNAIO 2017) - Altro incidente stradale e altra tragedia, questa volta in Toscana dove dall’inizio del 2017 purtroppo non è il primo caso con morte per strada in condizioni assolutamente fortuite. Avviene a questa volta in centro città ad Arezzo, alle prime ore del nuovo giorno. Un giovane aretino di 33 anni, Mario Caracuta (fonte La Nazione) ha perso la vita dopo che è rimasto incastrato nella sua macchina dopo l’impatto con un furgone “vela”, quelli che vengono usati per le pubblicità mobili. La ricostruzione fatta dai vigili e riportata alla Nazione è purtroppo assai banale: «L'auto, una Mini One di colore chiaro, proveniva da via Alessandro dal Borro e all'altezza del sottopasso e dell'innesto in viale Cittadini è uscita fuori di strada. Dovrebbe aver battuto sul cordolo spartitraffico che divide la sede stradale da una piccola area di sosta proprio laterale ed essersi impennata: è andata a sbattere con violenza sul retro di un furgone "vela", di quelli usati per la pubblicità mobile, che nell'urto ha rimbalzato contro un altro furgone quasi gemello parcheggiato proprio davanti». Auto ribaltata, lamiere distrutte e che di fatto hanno intrappolato il povero autista nel pieno della notte: nulla da fare, vigili del fuoco e ambulanza hanno potuto fare ben poco visto che in due ore hanno provato ad estrarlo senza risultati positivi.

