Lotteria Italia 2017, estrazioni / Numeri biglietti vincenti: premi di prima, seconda e terza categoria: Roma leader dei tagliandi da 50mila euro

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI: ROMA LEADER NEI PREMI DI SECONDA CATEGORIA - I risultati delle estrazioni per la Lotteria Italia 2017 hanno decretato, con la vittoria di Ranica e le due affermazioni di Milano, una sostanziale supremazia del nord Italia e della Lombardia sul resto d’Italia. In termini di fortuna, i biglietti vincenti con premi più alti sono finiti tre in Lombardia, uno a Livorno e uno a Cosenza: ma se invece andassimo a vedere tra i biglietti vincenti della Seconda Categoria - ovvero da 50mila euro ciascuno - scopriamo che una piccola rivincita se la prende la Capitale d’Italia e tutto il centro. Roma risulta infatti la provincia più vincente tra i premi di seconda fascia della Lotteria Italia: ben 10 biglietti su 50 totali hanno visto la Capitale come dominatrice assoluta, mentre Milano si è dovuta accontentare in questo settore di tre biglietti venduti. Chiaro, con il premio da un milione e mezzo di euro e con quello da 500mila euro, la città della Madonnina ha assolutamente stravinto il confronto, ma per Roma almeno un piccolo modo per sorridere resta con ben 500mila euro fatti guadagnare ai cittadini capitolini per la Lotteria Italia 2017.

CLICCA QUI PER I BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA ITALIA 2017: PREMI DI PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI: NAPOLI, CASSE VUOTE SOTTO IL VESUVIO - Milano ride, Roma è ammaccata ma regge, Napoli sprofonda: la Lotteria Italia 2017 ha registrato una “bocciatura” sonora per la città più attiva di tute sotto il piano dei giochi, delle lotterie e dei gratta e vinci. Sotto il Vesuvio si piange a tre giorni dalle estrazioni che hanno visto la miseria di soli 4 biglietti vincenti sui 205 totali che assegnavano premi significativi nella grande maratona della Befana 2017. I biglietti estratti vincenti sono stati due a Napoli e uno nella vicina Avellino tra i premi di seconda categoria (tre invece quelli di terza fascia): I 096311 Napoli; F 039063 Avellino; S 476475 Napoli. Per nulla fortunata la Campania e la città di Napoli ancora di più: il nord intanto gode per gli oltre 7 milioni di euro vinti il 6 gennaio scorso, mentre il sud può festeggiare solo con la provincia di Cosenza, che grazia ai 2,5 milioni di euro di Tarsi può fare feste e rappresentare il centro-sud Italia con onore. Pace, per l’anno prossimo a Napoli si prospetta una accelerata e un’impennata delle vendite di cornetti porta fortuna: che dite, ci abbiamo preso?

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: 25.000 EURO VINTI A PRATO È già partita la caccia ai fortunati possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017. E sono soprattutto i giornali locali a cercare di andare a “spulciare”, in base al numero del tagliando e alla rivendita dov’è stato acquistato, chi potrebbe essere stato baciato dalla fortuna nel giorno dell’Epifania. Come riporta l’edizione locale de Il Tirreno, a Prato è stato vinto uno dei 150 premi di terza categoria, pari a 25.000 euro che di certo non sono una cifra da “buttare via”. Il biglietto sorteggiato è il numero R 065860. Meglio è andata a Livorno, dove è stato venduto un tagliando da un milione di euro. In Toscana c’è da dire che quest’anno in quasi 620.000 hanno provato a vincere qualcosa. E secondo i dati di Agipronews a Firenze sono stati più di 200.000 i tagliandi venduti. A Prato solo 24.000. E dopo tutto non è quindi andata male a chi è riuscito comunque a portarsi a casa quei 25.000 euro.

