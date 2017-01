MENINGITE/ Torino, nuovo caso: muore 25enne, "mai stato così male" (ultime notizie oggi 9 gennaio 2017)

MENINGITE, NUOVO CASO: MUORE 25ENNE DI TORINO, "MAI STATO COSI' MALE" (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Potrebbe essere morto a causa della meningite il 25enne di Valperga Caluso, in provincia di Torino. Il decesso di Vittorio Bonetto è avvenuto in seguito alla chiamata del giovane al 118 ed al suo trasporto in ospedale. Dopo diversi giorni di febbre, come sottolineato dal ragazzo stesso sui social, la situazione è apparsa subito drammatica, tanto da spingere i paramedici a raccomandare il ricovero immediato. Le cause che hanno portato alla morte Vittorio Bonetto sono ancora da verificare: il sospetto che sia stato colpito dalla meningite verrà verificato o smentito nelle prossime ore. Si è spento nella giornata di ieri presso l'ospedale Molinette, fra le 18 e le 19, e i familiari, così come i soccorritori, sono stati sottoposti a profilassi immediata, come sottolinea Il Secolo XIX. I casi avvenuti nei giorni scorsi fanno pensare che possa trattarsi di meningococco e se verrà confermato le autorità sanitarie daranno il via alla profilassi per tutte le persone che sono entrate in contatto con il ragazzo, come comunicato dal Ministero della Salute. In base alle condizioni di salute di Vittorio Bonetto, i medici hanno stabilito che al suo arrivo in ospedale si trovava già in uno stato di "pre-coma".

MENINGITE, NUOVI CASI: IN MIGLIORAMENTO LA 17ENNE PUGLIESE, IL PRIMO CASO DI MENINGITE BATTERICA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Diversa invece la situazione per quanto riguarda il caso nel Milanese emerso nelle scorse ore. In base ai controlli, i medici hanno accertato che il 49enne di Busto Garolfo, in provincia di Varese, è stato colpito da pneumococco. Anche se si tratta di una forma virale di meningite, non è la più pericolosa, che corrisponde invece al meningococco. L'uomo è stato ricoverato nell'ospedale di Legnano, nel reparto Malattie Infettive, ed ha già avuto intanto un miglioramento delle sue condizioni di salute. In base agli specialisti della struttura ospedaliera, lo pneumococco non richiede altre profilassi per le persone che sono entrate in contatto con il paziente, né per i parenti. Confermata invece la meningite batterica per la 17enne pugliesse ricoverata lo scorso 5 gennaio ad Andria. Le condizioni della giovane paziente sono per ora stabili, sottolinea Il Messaggero, ed in leggero miglioramento. L'Asl Barletta-Andria-Trani ha stabilito inoltre che non è più infettiva dalle 24 ore decorse in seguito al suo ingresso in ospedale.

