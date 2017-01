NEVE A ROMA / Video: spettacolo di ghiaccio e fiocchi sulla Capitale. Innevate Ostia e Fiumicino (oggi 9 gennaio 2017)

NEVE A ROMA, VIDEO: SPETTACOLO DI GHIACCIO E FIOCCHI SULA CAPITALE E LIMITROFI. INTERESSATE OSTIA E FIUMICINO (9 GENNAIO 2017) - Le festività natalizie sono spesso associate al freddo ed alla neve, ipotesi più che credibile data la colata a picco delle temperature in Italia. Nella giornata di ieri, la neve è caduta a Roma, nello specifico a Ostia, Focene, Aranova, Fiumicino, Piana del Sole e nell'entroterra. Una neve leggera ha iniziato ad interessare le strade fin dall 14:10 e sono durate in tutto una mezzora. Fiocchi grandi e molto leggeri che nelle ore successive si sono trasformate subito in pioggia fine e ghiacciata. La neve non ha comunque attecchito al suolo, fatta eccezione per alcuni prati e balconi. L'episodio ha reso felici molti italiani della Capitale, sottolinea Il Messaggero, che non vedevano l'ora di assistere al fenomeno naturale e che si sono lanciati in commenti sui social, postando anche numerosi video dell'evento. La situazione tuttavia non è da tenere sotto gamba, perché anche se la neve non ha attecchito, ha comunque bagnato le strade. Le temperature, sempre più basse, potrebbero infatti fare delle gelate e compromettere la viabilità.

Clicca qui per vedere il video della neve a Roma.

NEVE A ROMA, VIDEO: L'ULTIMO FENOMENO RISALE A 5 ANNI FA (9 GENNAIO 2017) - Lo spettacolo sul litorale è avvenuto in seguito al ghiaccio che nei giorni scorsi ha gelato il Canale dei Pescatori. Se nel resto d'Italia, soprattutto nelle regioni più a nord dello stivale, un tale evento è da considerarsi del tutto normale e frequente, lo stesso non si può dire per Roma e comuni limitrofi. Il fenomeno naturale infatti non si verificava dal 2012, quando i fiocchi di neve hanno creato giochi affascinanti adagiandosi sugli elementi architettonici della Capitale, compromettendo allo stesso tempo anche la possibilità di circolare in auto. Fiocchi di neve anche a Nord di Roma, nella zona i Anguillara, e fra Ostia Antica, Dragona e Acilia. Nella mattinata di ieri inoltre, rivela Roma Today, la Polizia loale è intervenuta all'Axa per via del ghiaccio ed ha limitato il traffico. Le fontane ghiacciate sono sicuramente uno spettacolo da non perdere, come nel caso della Fontana delle Naiadi che si trova in piazza della Repubblica a Roma.

br/>© Riproduzione Riservata.