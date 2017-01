Papa Francesco / Gli auguri al Corpo Diplomatico della Santa Sede: “aiutare i migranti è un atto di carità” (oggi, 9 gennaio 2017)

PAPA FRANCESCO, L’INCONTRO CON IL CORPO DIPLOMATICO DELLA SANTA SEDE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Durante la mattinata di oggi, 9 gennaio 2017, si è svolto presso la Santa Sede un incontro col il Corpo Diplomatico, in cui il papa è intervenuto per il tradizionale scambio di auguri per un gioioso 2017. Papa Francesco inizia ringraziando calorosamente i presenti. Prosegue ringraziando l'Ambasciatore di Angola, Sua Eccellenza il Signor Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, il quale precedentemente aveva rivolto parole di augurio nei confronti del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Papa Francesco ricorda come i paesi di Angola, Malesia e molti altri abbiano stretto maggiori rapporti nei confronti del Vaticano, grazie alle numerose udienze con i rispettivi capi dello Stato e del Governo, durante il Giubileo. Papa Francesco prosegue il suo intervento ricordando come un secolo prima, il mondo si trovasse all'interno di un conflitto, la prima guerra mondiale. Le (allora) nuove tecniche di sterminio provocarono un'inutile ed abominevole stage di innocenti: tuttavia, quel conflitto non fu che l'anticamera del sorgere di nuovi regimi totalitari. L'unico lato positivo di queste guerre, giunte successivamente al termine, è stato un periodo di pace e di fioritura economica e sociale, una pace che ai giorni nostri è di nuovo in pericolo. Se per alcuni la pace sembra un diritto quasi comune e scontato, che difficilmente si potrebbe perdere, per altre popolazioni nel mondo sembra essere un miraggio, quasi un'utopia. Sono molte le persone che soffrono, che vivono nel terrore e nel costante senso di terrore. Il Papa dedica l'attenzione proprio a loro. La sicurezza della Pace è stato il tema dell'incontro di oggi.

Papa Francesco ricorda che le forze politiche non dovrebbero limitarsi alla salvaguardia dei propri cittadini, bensì essere esse stesse le forze promotrici per la pace e la sicurezza. Grazie alla collaborazione e cooperazione di tutte le forze politiche, è possibile costruire, mattone dopo mattone, la pace. La pace si fonda su valori quali giustizia e perdono. A proposito di perdono, dedica parole di riconoscenza verso coloro i quali si occupano di reintegrare i detenuti nella vita sociale, evitando così di chiudere le porte verso i pentiti. Spende parole anche per il recente flusso migratorio in costante crescita, verso coloro che scappano dalla sofferenza in cerca di riparo. Da un lato, Papa Francesco ricorda che sarebbe perfetto essere più aperti nell'aiutare queste persone; dall'altro, afferma che anche i migranti dovrebbero rispettare la cultura di un paese straniero, rispettare la legge nazionale e che solo così è possibile l'integrazione. Aiutare i migranti è un atto di carità, ed il Papa ne approfitta per ringraziare tutti i paesi, in Italia ed in Europa, che stanno facendo di tutto per ospitarli ed aiutarli. Papa Francesco ricorda i viaggi che ha compiuto, in Messico e nell'isola di Lesvos, occasioni in cui ha potuto effettivamente osservare la situazione corrente. Afferma inoltre che i giovani ed i bambini sono il futuro del mondo, che non andrebbero sfruttati ed abusati, che vanno affermandosi ideologie basate sul disprezzo e sull'odio nei confronti della diversità da sanare e modificare. Papa Francesco condivide la gioia provata provata nel vedere l'entusiasmo e la gioia dei giovani, durante il suo ultimo viaggio in Polonia. Tuttavia, ricorda con dolore la sofferenza che tanti altri provavano, come ad esempio gli infanti siriani, privati di tutti gli affetti a causa delle varie stragi. Al fine di fondare le radici della sicurezza della pace, Papa Francesco esige che questo inutile commercio di armi termini al più presto, anche quelle di piccolo calibro. Pone parole di speranza nella riedificazione di un'Europa fondata su un disegno di pace, poiché la pace non è altro che un dono del Signore che andrebbe curato e coltivato: è questo l'augurio del Papa per il nuovo anno.

