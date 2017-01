RAGAZZA BRUCIATA VIVA / Messina, fermato ex fidanzato: 22enne in gravi condizioni (Ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

RAGAZZA BRUCIATA VIVA, MESSINA: FERMATO L’EX FIDANZATO 24ENNE. LA VITTIMA RICOVERATA IN GRAVISSIME CONDIZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Ancora un caso di femminicidio a scapito di una giovane ragazza bruciata viva dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione d’amore. A darne notizia è questa mattina Repubblica.it, che racconta l'ennesimo caso di violenza che vede vittima, questa volta, una giovane di appena 22 anni di Messina, della quale sono state al momento rese note solo le iniziali (A. M.). L'aggressione è avvenuta all'alba di ieri, domenica 8 gennaio, intorno alle ore 4:30, quando la ragazza ha sentito suonare alla porta della sua abitazione. Una volta aperto si è trovato di fronte l'ex fidanzato 24enne, giunto probabilmente per un tentativo di chiarimento dopo la fine della loro travagliata storia, terminata da circa due mesi. Secondo una prima ricostruzione avanzata dalle Forze dell'Ordine, tuttavia, l'aggressore le avrebbe subito lanciato contro la benzina per poi darle fuoco e fuggire immediatamente. L'ex fidanzato 24enne è stato fermato solo questa mattina dalla polizia dopo una fuga durata oltre 24 ore ed è ora accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata nel quartiere Bordaro, alla periferia di Messina. Attualmente la ragazza bruciata viva dall'ex è ricoverata in una stanza sterile presso il Policlinico della medesima città siciliana e le sue condizioni sarebbero critiche. Dopo essere stata cosparsa di benzina e data alle fiamme sarebbe stata una parente a prestare i primi soccorsi. L'aggressione, tuttavia, sarebbe stata così violenta da provocare nella 22enne ustioni gravissime sul 60% del corpo, in particolare su cosce, addome, gambe e caviglie. La giovane, nonostante le gravissime condizioni, avrebbe avuto la forza di raccontare e denunciare a medici e polizia quanto accaduto nella tragica alba di ieri riferendo l’identità del suo aggressore.

© Riproduzione Riservata.