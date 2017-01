RAGAZZA SUICIDA/ 14enne si impicca: i genitori si erano separati dopo pesanti litigi

Dopo i litigi, la separazione: per una ragazzina di 14 anni troppo da sopportare, tanto che si è uccisa impiccandosi con una corda legata al letto a castello dove dormiva con i suoi due fratelli. La tragedia si è consumata in un paese in provincia di Catania. L'ha scoperta la madre entrata nella stanza dei tre figli verso mezzanotte e trovandola ormai senza vita con la corda legata al collo. Ha lasciato un biglietto alla mamma chiedendole di avvertire i suoi amici. Secondo le prime ricostruzioni i rapporti tra madre e padre erano peggiorati sensibilmente negli ultimi anni con litigi sempre più furiosi fino alla separazione, i tre figli erano rimasti con la madre. Si indaga sulla vicenda perché la separazione era avvenuta già da cinque anni, ma evidentemente il trauma per la giovane era stato troppo forte anche se tenuto nascosto. Il procuratore della Repubblica di Catania spiega che "c'erano delle fragilità pregresse nella ragazzina, i cui genitori si erano separati cinque anni fa, ma cerchiamo la causa scatenante del suicidio, che al momento non emerge con chiarezza".

© Riproduzione Riservata.