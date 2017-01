ROBERTA RAGUSA/ News, Antonio Logli: la rabbia della famiglia della vittima dopo la sentenza (ultime notizie oggi 9 gennaio 2017)

ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: LE PAROLE DELLA CUGINA DELLA VITTIMA CONTRO LA DECISIONE DEL GIUDICE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Con la condanna a carico di Antonio Logli a 20 anni di reclusione, non è calato il sipario attorno al caso di Roberta Ragusa, la donna misteriosamente scomparsa dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme nella notte a cavallo tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. Cinque anni di silenzi e misteri, ma soprattutto dubbi, quelli coltivati dalla famiglia della giovane mamma pisana che non si arrende, anche di fronte alla condanna a carico del marito. Una condanna che ad oggi ha raccolto non poche critiche, soprattutto da parte degli stessi familiari di Roberta Ragusa. Il settimanale Giallo, nell’ultimo numero ha voluto dare spazio alle testimonianze di Maria Ragusa, cugina di Roberta, la quale ha commentato con parole durissime la decisione del giudice Elsa Iadaresta, giunta lo scorso 21 dicembre al termine di un processo lampo a carico di Logli. “Roberta è morta ammazzata e non mi sembra giusto che la persona che è stata condannata per il suo omicidio sia libera anziché in carcere a scontare la pena stabilita da una sentenza, seppur di primo grado”, ha commentato la cugina della vittima. La speranza della donna è che il tribunale del Riesame possa accogliere positivamente il ricorso avanzato alla fine del mese scorso dalla procura contro la decisione del solo obbligo di dimora a carico di Antonio Logli, da parte del giudice che lo ha condannato. “Roberta non c’è più e lui è tranquillamente fuori”, ha aggiunto la cugina Maria. E mentre da una parte i familiari e la procura continuano a lottare affinché il presunto assassino di Roberta Ragusa possa pagare per quanto commesso, dall’altra proprio la difesa di Antonio Logli formata dagli avvocati Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri avrebbe presentato anch’essa un ricorso al Riesame contro l’obbligo di dimora imposto al proprio assistito. Una richiesta, quella di Antonio Logli, che rappresenta un ulteriore duro colpo per la famiglia di Roberta Ragusa. “E’ assurdo che ora Logli chieda addirittura che venga revocato l’obbligo di dimora. Ma scherziamo?”, è stata la prima reazione a caldo da parte della cugina della vittima, ribadendo la grande sofferenza di tutta la sua famiglia nel sapere che chi è stato giudicato colpevole per l’omicidio della loro cara sia ancora in libertà. “E’ una circostanza molto strana”, ha chiosato la familiare di Roberta Ragusa, definendosi non serena all’idea di sapere Antonio Logli in libertà. “Ritengo che chi si è macchiato di un simile delitto debba essere arrestato”, ha aggiunto la donna al settimanale diretto da Andrea Biavardi.

© Riproduzione Riservata.