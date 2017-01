SALDI 2017/ Ultime notizie, Benetton: sconti e offerte fino al 50% (Oggi 9 gennaio)

SALDI 2017, VERCELLI REGISTRA INCASSI RECORD CON IL CAPPOTTO: IL TOP VENDITORE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Siamo già giunti al quinto giorno consecutivo di questi Saldi 2017, fra intemperie e ribassi. E' vero infatti che moltissimi italiani attendono questo evento per fare gli acquisti per sé e famiglia, ma anche che il freddo e le temperature basse di questi ultimi giorni non hanno di certo aiutato gli esercenti. Non tutto deve essere visto però in senso negativo, dato che è stato proprio il freddo di questi giorni a spingere i clienti a fare gli acquisti più mirati. Nella città di Vercelli, infatti, il top venditore finora è stato proprio il cappotto di People. Il negozio è stato preso d'assalto dal pubblico, desideroso di acquitare cappotti e giubotti di pelle. Quest'anno, svela Betty Franzoi a La Stampa, il capo d'abbigliamento ha ottenuto uno sconto che varia fra il 20 ed il 40%, così come tutti gli articoli presenti in negozio. La scelta maggiore si è diretta verso un taglio lungo e maschile, di produzione italiana. Diversa invece la vendita di Vellano, con sconti del 20% sulla collezione annuale e maggiorati rispetto a quella degli anni precedenti. Il capo più venduto, oltre ai cappotti scuri, soprattutto blu e grigi, è anche la peelliccia ecologica, sia nella sua versione corta che in quella lunga.

SALDI 2017, BENETTON: SCONTI E OFFERTE FINO AL 50% (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - L'opinione dei commercianti si spacca di fronte al tema più scottante del momento: i Saldi 2017. Se da una parte c'è chi lamenta un andamento troppo lento, dall'altra è possibile anche trovare esercenti soddisfatti, soprattutto grazie al ponte dell'Epifania. I grandi marchi osano indubbiamente molto di più, mirando ad un ribasso più marcato, a volte anche al di sopra del 50%, rispetto ai piccoli negozi e boutique che sono costretti ovviamente ad adottare strategia di vendita diverse. Fra i saldi maggiori si ricordano quelli di Benetton, che si è lanciata già dal debutto dei Saldi 2017, verso uno sconto che arriva fino al 50%. Il prossimo 19 gennaio inoltre, rivela Giovanna Serpetti, responsabile punto vendita di Vercelli, la collezione della nuova stagione interesserà già la veetrina del colosso. Spazio quindi alla maglia leggera, utile per la prossima stagione, come le T-Shirt con logo con il 30% di sconto ed un costo che si aggira attorno ai 10,46€ contro i 14,95€ per la maglieria semplice da donna. Per l'abbigliamento maschile si segnalano invece le felpe con cerniere, disponibili in vari colori e con uno sconto del 50%. Il prezzo in questo caso si aggira attorno ai 19,97€ anziché 39,95€.

