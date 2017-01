SCIOPERO MEZZI TORINO E GENOVA / Amp e Amt Trasporto pubblico, oggi 9 gennaio 2017: 4 ore di stop e sospeso blocco traffico

SCIOPERO MEZZI A TORINO AMT, OGGI 9 GENNAIO 2017: SOSPESO BLOCCO TRAFFICO E ZTL INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Giornata nera per il trasporto pubblico oggi a Torino e Genova: sciopero dei mezzi nelle due città del nord con conseguente modifica della viabilità cittadina, entrambi per 4 ore distribuite in maniera diversa lungo la giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017. Nel capoluogo del Piemonte, il settore trasporti torna a protestare insieme a quasi tutte le sigle. Stop dei mezzi pubblici di superficie per 4 ore, dalle 18 alle 22 di questa sera: il comune di Torino e l’azienda trasporti hanno fatto però sapere che a prescindere dall’alta o bassa adesione allo sciopero, sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario d’inizio dello sciopero. La metro rimane però aperta, questa la novità rispetto agli scorsi scioperi dei trasporti pubblici, per tutto l’orario del servizio di giornata in modo da consentire comunque ai passeggeri di poter circolare regolarmente nonostante lo scioperi di bus e tram. Per questo sciopero, solo nella giornata di oggi a Torino viene sospeso il blocco traffico con divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti e inoltre sempre per lo stop dei mezzi, il Comune ha deciso di non tenere accese le telecamere della Ztl Centrale.

SCIOPERO MEZZI A GENOVA AMP, OGGI 9 GENNAIO 2017: 4 ORE DI STOP DEI TRASPORTI PUBBLICI. INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE - Non solo Torino, oggi lo sciopero dei mezzi per il trasporto pubblico arriva anche a Genova con il rientro dalle feste che provoca subito alcuni disagi ai pendolari genovesi che riprendono oggi il normale servizio di regime del lavoro ordinario. Nel capoluogo scatta l'astensione proclamata da Cub Trasporti per 4 ore. Le ripercussioni saranno però limitate: in occasione dell'ultimo sciopero a luglio l'incidenza sul servizio si è fermata al 17%. A Savona, invece, i bus della Tpl si fermeranno per l'intera giornata per la protesta indetta da Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal. Gli autobus sul territorio di Genova vedranno lo stop tra le 11.45 e l 14.45, mentre l’intero personale delle biglietterie si asterrà nelle ultime 4 del turno; 24 ore complete invece a Savona, sempre in Liguria, con due sole fasce protette, dalle 5 alle 8.30, dalle 17.30 alle 20.

