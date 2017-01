TENTATO OMICIDIO A GENOVA / Crocefieschi, Giancarlo Bondanza: un debito di 500 euro alla base del gesto? (Oggi, 9 gennaio 2017)

TENTATO OMICIDIO A GENOVA, CROCEFIESCHI: GIANCARLO BONDANZA AGGREDITO DAI SUOI CREDITORI? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Ci sarebbe una svolta nel caso di tentato omicidio a Genova e che ha visto protagonista, in qualità di vittima, il taglialegna 56enne Giancarlo Bondanza. L'uomo, nella serata dello scorso venerdì, è stato vittima di una aggressione mentre si trovava nella sua abitazione a Crocefieschi, dove vive insieme al padre novantenne. Qui è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da una calibro 22 e soccorso proprio dall'anziano padre. Attualmente sarebbe in rianimazione e in prognosi riservata. Intanto le indagini sul responsabile procedono e dopo l'iscrizione nel registro degli indagati - come atto dovuto - di un uomo 50enne, un agricoltore di Savignone con il quale Giancarlo Bondanza ha avuto dei disguidi, sarebbe emerso anche il possibile movente dietro il tentato omicidio. Stando a quanto reso noto dal quotidiano online Il Secolo XIX, secondo gli investigatori alla base dell'aggressione a scapito del taglialegna ci sarebbe un debito per una somma di denaro esigua, pari a 500 euro. I Carabinieri avrebbero posato l'attenzione su tre persone, suoi creditori, ovvero l'agricoltore indagato e altri due complici. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre uomini prima avrebbero cercato la vittima nel bar di Crocefieschi, poi sarebbero andati a minacciarlo all'interno della sua abitazione. Al culmine di una violenta lite, dunque, sarebbero stati esplosi tre colpi di pistola, dei quali uno avrebbe colpito in faccia Giancarlo Bondanza. Poche ore dopo l'aggressione a scapito del 56enne e che ha portato all'avvio dell'indagine per tentato omicidio, gli investigatori avrebbero subito battuto la pista della vendetta legata ai soldi. Le prossime ore intanto, saranno decisive non solo per il corso delle indagini ma anche per le condizioni di salute della stessa vittima.

