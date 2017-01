TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Abruzzo: sisma di 2.0M in provincia dell'Aquila (dati INGV in diretta, 9 gennaio 2017, ora 2:30)

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SCOSSA DI 3.4M IN PROVINCIA DELL'AQUILA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 GENNAIO 2017) - Anche oggi lunedì 9 gennaio 2017, inizia con un forte terremoto di 3.4M nella provincia dell'Aquila. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.42 e longitudine 13.28, ipocentro a profondità 11 km. Interessate Pizzol, Barete, Scoppito, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, L'Aquila, Tornimparte, Lucoli, Borbona, Antrodoco, Campotosto, Borgo Velino, Micigliano e Posta. Alle 00:31 si è invece verificata una scossa di media intensità nella provincia dell'Aquila. Il sisma di 2.0M è stato rilevato dai sismografi alle ore 00:31, con epicentro a latitudine 42.43 e longitudine 13.26. L'ipocentro è stato individuato invece a 10 km di profondità. Interessate Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Scoppito, Montereale, Capitignano, Borbona, L'Aquila, Antrodoco, Tornimparte, Borgo Velino, Micigliano, Lucoli, Posta, Campotosto e Castelsantangelo sul Nera.

TERREMOTO OGGI IN ABRUZZO: SCOSSA DI 2.1M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 9 GENNAIO 2017) - Alle 23:08 è stata invece rilevata una scossa di 2.1M in provincia di Rieti, rilevata a 13 km di profondità. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato inoltre l'epicentro a latitudne 42.58 e longitudine 13.24. Colpite Amatrice, Montereale, Cittareale, Cipitignano, Campotosto, Borbona, Accumoli, Posta, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli e Crognaleto. Alle 21:11 si è verificata una scossa di 2.4M in provincia di Campobasso. L'epicentro è stato individuato a latitudine 41.52 e longitudine 14.62, ipocentro a profondità 11 km. Interessate Vinchiaturo, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Baranello, Campobasso, Busso, San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Oratino, Colle d'Anchise, Gildone e Casalciprano, nella sola zona rossa, tutti Comuni entro i 10 km di distanza dall'epicentro. Trema anche la Turchia, dove nella sola giornata di ieri si sono verificati tre sismi. Il primo, avvenuto alle 18:23 e pari a 2.0M ha colpito il quadrante ovest, mentre alle 18.55 ed alle 19.04 si sono verificate nella zona centrale del Paese due scosse di 2.4M e 3.6M.

