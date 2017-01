U2/ Video, Bono fa appello ai fans: donate contro l'Aids, potete vincere uno show esclusivo (oggi, 9 gennaio 2017)

U2, L'APPELLO DI BONO PER DONAZIONI CONTRO L'AIDS: I FANS POSSONO VINCERE UNO SHOW ESCLUSIVO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Non solo l'annuncio da parte degli U2 della nuova tournee The Joshua Tree Tour 2017 ma anche un appello per la lotta all'Aids. Qualche giorno fa infatti gli U2, con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook hanno chiesto aiuto ai propri fans per sostenere una causa benefica. In palio per chi farà una donazione a sostegno della lotta all'Aids ci sarà la possiblità di assistere ad uno show esclusivo della band. "This is actually happening! YOUR chance to fly out and join us for an exclusive U2 show. Supporting (RED) in the fight to end AIDS. Enter here: http://bit.ly/PrivateShowU2", si legge infatti nel post su Fb: sul social network gli U2 hanno anche pubblicato un video divertente con protagonista Bono (clicca qui per vedere il video). La missione di (RED)* è quella di affrontare la disparità di accesso ai farmaci salvavita nell'Africa subsahariana: qui infatti si registra la più elevata prevalenza di Aids di tutto il mondo. Gli U2 sono un gruppo musicale rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976: è composto da Paul David Hewson, in arte Bono (cantante), David Howell Evans in arte The Edge (chitarrista), Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Jr. (batterista). Per celebrare il trentesimo anniversario del loro quinto album The Joshua Tree, gli U2 hanno annunciato oggi il tour mondiale omonimo in cui in ogni concerto la band suonerà tutte le canzoni del disco.

