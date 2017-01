ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: attentato a Gerusalemme (lunedì 9 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): M5S ALLE URNE, MA ONLINE - È partita stamani un improvvisa votazione online, con il quale il movimento cinque stelle dovrà decidere le sue nuove alleanze, in seno al consiglio d’Europa. La richiesta neppure tanto nascosta da Beppe Grillo, è quella di lasciare l'Ukip di Farage, per transitare in un nuovo gruppo capitanato da Guy Verhofstadt, un vero cultore dell’unione europea, già attaccato duramente nel passato dai parlamentari del movimento. La votazione che non era programmata, ha suscitato molte perplessità, non solo tra i parlamentari del cinque stelle ma anche da parte di quella base a cui è stato chiesto di esprimersi. Le maggiori incertezze sono legate infatti alla visione che il parlamentare belga ha del futuro europeo, egli è infatti da molti indicato come un "euro fanatico", posizione fin adesso osteggiata dal movimento di Grillo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ATTENTATO A GERUSALEMME -Un camion è stato lanciato a tutta velocità verso una pattuglia di soldati israeliani, che in quel momento stavano visitando Gerusalemme. L’attacco che in parte ricorda quello di Berlino, ha provocato 4 vittime (tre donne e un uomo). Ucciso anche l’autista del mezzo, Fadi al-Qanbar 28 anni, immediatamente inneggiato da Hamas, come un martire della rivoluzione. L’attacco è avvenuto nella mattinata, e immediatamente all’interno della città è stato elevato il livello di sicurezza, con decine di mezzi delle forze armate messe di traverso, per evitare repliche dell’attentato. Le immediate indagini ordinate dal premier israeliano Benyamin Netanyahu, hanno permesso di accertare che il terrorista era stato da poco rilasciato dalle prigioni israeliane, la sua abitazione è stata immediatamente perquisita, senza però ritrovare prove di un suo coinvolgimento nelle reti terroristiche dell’Isis.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL GELO NON DA TREGUA ALL'ITALIA - Un risveglio sottozero quello di stamani in molte parti d’Italia, retaggio dell’ondata di freddo che ha colpito ieri il nostro paese. La situazione peggiore nelle zone terremotate con temperature che hanno raggiunto i – 15° nelle zone colpite dal sisma di fine agosto. Per fortuna quest’oggi nessuna notizia riguardo eventuali decessi di senzatetto, con tutte le organizzazioni che si sono attivate per fornire un riparo ai Clochard. Da segnalare l’allarme lanciato quest’oggi da Coldiretti, con il presidente Roberto Moncalvo che sottolinea come le colture del bel paese, soprattutto nelle campagne meridionali, sono state letteralmente "bruciate" dall’ondata di gelo, con danni procurati per decine di milioni di euro.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): NUOVO NOME PER L'ATTENTATORE DI CAPODANNO - Nuovo giro nuovo nome, sembra un gioco quello fatto dalle autorità turche, che dalla notte di capodanno continuano a fornire nuove identità per l’uomo che nella notte del 31, ha aperto il fuoco all’interno del Reina Club, uccidendo 39 persone e ferendone una settantina. Questa volta la polizia ha indicato come autore della strage un giovane cittadino uzbeko, Abdulkadir Masharipov. L’uomo che secondo i servizi segreti di Ergodan sarebbe ancora in Turchia, è noto nell’ambiente con il nome in codice Abu Muhammed Horasa, egli sarebbe giunto ad Istanbul il 15 dicembre, e dopo essersi procurato le armi utilizzate, avrebbe effettuato svariati sopralluoghi nel luogo dell’attentato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): TORNA LA SERIE A, JUVE SEMPRE PIU' PRIMA - Una bella vittoria quella ottenuta dal Napoli, che ieri in un San Paolo strapieno ha vinto all’ultimo attacco la sfida contro la Sampdoria. Gli azzurri hanno iniziato male, e sono andati sotto di un goal nella prima frazione, nel secondo tempo sospinti anche dai 40.000 tifosi presenti allo stadio, hanno trovato il pareggio con Gabbiadini, e il goal della vittoria con Tonelli a tempo abbondantemente scaduto. Soddisfazione è stata espressa dal centravanti napoletano, con il giocatore sicuramente sottoutilizzato dal mister, che è al suo secondo goal consecutivo partendo dalla panchina. Piccola polemica alla fine dell’incontro da parte del presidente ligure Ferrero, che si è scagliato contro la terna arbitrale, rea di un’espulsione di Silvestre totalmente ingiustificata. Dopo gli anticipi, interessante giornata di campionato quella che ha siglato il rientro della serie A sui campi di gioco, dopo le vacanze natalizie. Ad esordire è stata l’Inter di Pioli, che alle 12.30 ha vinto sull’ostico campo dell’Udinese. Per i nerazzurri decisivo Perisic, autore della doppietta che ha indirizzato i tre punti verso Milano. Nel pomeriggio ottima la vittoria della Roma a Marassi, i tre punti per i ragazzi di Spalletti valgono ancora di più, al solo pensiero che a Genova anche la Juventus ha "pagato dazio". Vittoria della Lazio sul Crotone, con un goal di Immobile allo scadere, e pareggio a reti inviolati tra Sassuolo e Torino, da segnalare l’esordio tra i granata d Iturbe. Spumeggiante vittoria dell’Atalanta sul Chievo Verona, tra i gialloblu in goal ancora Pellissier, che marca il suo 102° centro in serie A. Ha chiuso la giornata Milan e Cagliari con vittoria dei meneghini allo scadere. Alle 20.45 invece allo "Stadium" ritorno in campo dei campioni d’Italia, contro il Bologna. Vittoria per 3-0 siglata da una doppietta di Higuain e un gol su rigore di Dybala.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): VINALES LANCIA IL GUANTO DI SFIDA A ROSSI - Se voglio essere il migliore devo battere Valentino. Questa la presentazione del nuovo pilota Yamaha, quel Maverick Vinales, che dopo due anni in Suzuki da quest’anno sarà compagno di squadra del pluricampione del Mondo di Tavullia. Al giovane spagnolo non preoccupa la convivenza di un compagno ingombrante, un compagno che le male lingue dicono abbia spinto Lorenzo ad abbandonare la scuderia giapponese. Vinales sottolinea che fin dalle corse minori, ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi compagni di squadra, e spera che anche in Yamaha il suo carattere avrà la forza di imporsi su degli equilibri affermati. Da parte sua Rossi non commenta, nel passato il "dottore" ha però detto di apprezzare moltissimo il suo nuovo compagno.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): SASSARI ALLA FINAL EIGHT - Bella vittoria della Dinamo Sassari, che vincendo contro una Caserta acciaccata dagli infortuni, stacca il pass per l’importante fase finale delle "Final Eight", che si terrà a Rimini. I sardi non hanno mai rischiato la vittoria, e alla fine hanno chiuso i quattro tempi su un punteggio di 95-77, dimostrando una netta predominanza sui campani. Per la Pasta Reggia Caserta è il quinto stop consecutivo, una sconfitta che la porterà ad attendere gli altri risultati, per sapere se arriverà alla fase finale della coppa nazionale. In evidenza all’interno del match Bell e Sosa, con ambedue i giocatori con 24 punti iscritti a referto.

