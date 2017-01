VALENTINO ROSSI / Incidente d'auto a Madonna di Campiglio: scivola sul ghiaccio e va a sbattere (ultime notizie oggi 9 gennaio 2017)

VALENTINO ROSSI, INCIDENTE D’AUTO A MADONNA DI CAMPIGLIO: SCIVOLA SUL GHIACCIO, PILOTA ILLESO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Pessimo inizio d’anno per Valentino Rossi che mentre trascorre le sue vacanze a Madonna di Campiglio incappa in un incidente d’auto con la sua fiammante Audi R36 e finisce fuori strada: lieve ammaccatura per la sua auto dopo aver sbandato, pare sul ghiaccio, e finito per pochi istanti a bordo strada sui tornanti in montagna. Un 2017 che certamente poteva partire meglio, con le vacanze che serviranno per ricaricarlo nella sua probabile ultima stagione in Moto Gp, alla ricerca ancora di quell’ultimo campionato del mondo che lo metterebbe sereno e pacifico nel ritiro di una carriera tra le più importanti e vincenti al mondo. Ieri sera sull’account Twitter della sua community di fan appaiono le prime foto, riprese da Corriere dello Sport, dell’incidente e l’ansia è salita a mille per tutti gli appassionati di MotoGp e gli amanti di Valentino Rossi. In realtà l’incidente, questa volta a quattro ruote però, è stato lieve ma questo è bastato per far scattare l’allarme sui social sulle condizioni di salute di Valentino Rossi. Lo diciamo, sta bene e non ha avuto nulla di grave: solo dovrà pagare qualche danno per l’Audi ammaccata, ma certamente su questo non avrà nessun problema.

VALENTINO ROSSI, INCIDENTE D’AUTO A MADONNA DI CAMPIGLIO: LE IPOTESI SULL’USCITA DI STRADA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Valentino Rossi e le uscite di strada: in pista sono state tante, ma più che altro per i tantissimi anni di carriera alle spalle, comunque poche rispetto ai rischi presi, dimostrandosi uno dei piloti più sapienti e bravi mai visti sulle piste mondiali. Eppure con le quattro ruote qualcosa va peggio: l’incidente a Madonna di Campiglio, una lieve uscita di strada che ha ammaccato la sua Audi, è solo l’ultimo di una lunga serie di spiacevoli disavventure lontano dalle sue amate due ruote. Qualche anno fa la tentazione di passare alla Formula 1 in Ferrari era stata fugata non tanto dai giri in pista dove ottenga buonissimi tempi, ma dalla sicurezza non esattamente solida alla guida di una Formula 1: la passione per la moto poi aveva fatto il resto e non se ne fece nulla. Nel Rally di Monza Valentino Rossi è uno dei già assidui partecipanti e spesso la vittoria in questi anni è arrivata, pur da amatore; restano però alcuni fuoripista importanti che fanno dire come il suo rapporto con le quattro ruote è certamente minore delle due: alcuni sui social raccontano come l’uscita di strada a Madonna di Campiglio sia arrivata perché «faceva il pilota per i tornanti e ha beccato il ghiaccio». Non ci sono ovviamente conferma e probabilmente si tratta di una bufala ma un dato è certo: Valentino e le auto sono un conto, sulle moto è tutta un’altra storia. Clicca qui per le foto dell’incidente di Valentino Rossi

