ZYGMUNT BAUMAN È MORTO / Il filosofo della società liquida si è spento a 91 anni (oggi, 9 gennaio 2017)

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: PREMI E RICONOSCIMENTI (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Nato in Polonia nel 1925, si è spento Zygmunt Bauman. Filosofo e sociologo di fama mondiale, conosciuto per la sua interessante teoria sulla "società liquida" e l'inaridimento delle ideologie in favore delle brutali spinte della società postmoderna. La società liquida secondo Bauman, portava anche ad una spiacevole omologazione collettiva talvolta perfino inspiegabile. Bauman rappresentava di fatto uno dei sociologi più rivoluzionari e contemporanei degli ultimi tempi. Tantissime le citazioni conosciute che possiamo narrarvi: "L'attenzione verso il corpo si è trasformata in una preoccupazione assoluta e nel più ambito passatempo della nostra epoca. (Da La società dell'incertezza)". Tra i numerosi studi di Bauman, ritroviamo anche "l'omologarsi" e la sua "morale". Zygmunt Bauman però, era anche abile nel creare paradossi in quanto, se da un lato la sua morale poteva creare evidente disordine, da un altro punto di vista era un comportamento necessario dell'individuo nei confronti delle relazioni sociali. Tanti i premi ed i riconoscimenti ottenuti dal filosofo nel corso della sua carriera, a cominciare dal 1989 con il Premio europeo Amalfi per la sociologia e le scienze sociali, 1998 Premio Theodor Adorno della città di Francoforte, 2010 Premio Principe delle Asturie (in comunicazione e discipline umanistiche) e, in ultimo, il 2015 con Laurea ad honorem in lingue moderne, letterature e traduzione letteraria dall'Università degli Studi del Salento.

ZYGMUNT BAUMAN È MORTO: IL FILOSOFO DELLA SOCIETÀ LIQUIDA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Zygmunt Bauman è morto. Il celebre sociologo e filosofo polacco si è spento alla veneranda età di 91 anni. A darne notizia ci ha pensato il quotidiano di Varsavia Gazeta Wyborcza. A lasciarci è stato uno dei massimi intellettuali moderni che, con le sue intuizioni, hanno reso la sociologia decisamente attiva e ricca di contenuti anche durante il corso degli ultimi anni della sua vita e carriera. Bauman è nato a Poznan in Polonia nel 1925 ma viveva a Leeds, in Inghilterra, dove insegnava da parecchi anni. Tra le altre cose, era decisamente noto per la sua teoria sulla "società liquida". Secondo lo studioso infatti, il tessuto intrinseco della società contemporanea di carattere sociale e politico, era "liquido" e quindi impossibile da catalogare in quando evidentemente sfuggente. La società per Bauman era liquida per colpa della globalizzazione e delle dinamiche di carattere prevalentemente consumistico. Secondo il filosofo infatti, l'inaridimento delle ideologie ha portato ad un crollo delle stesse conferendo all'essere umano uno stato di costante "spaesamento" ideologico.

