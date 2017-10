ATTACCO IN FRANCIA/ Marsiglia, stazione St. Charles: uomo accoltella e uccide due passanti (ultime notizie)

Attentato in Francia alla Stazione Saint Charles di Marsiglia (Twitter)

Grave attacco probabilmente terroristico alla stazione di Marsiglia pochi minuti fa: come riportano i media francesi, la situazione ora è tornata alla normalità dopo lo spavento e i tragici fatti delle ultime ore, quando cioè un uomo ancora non identificato ha aggredito, accoltellato e ucciso due passanti alla stazione St. Charles di Marsiglia, prima di essere abbattuto a sua volta dall’intervento della polizia marsigliese. L’operazione di Polizia è ancora in corso con l’intera zona della stazione evacuata per ogni passante: le vittime sono un uomo e una donna e purtroppo la loro morte è stata confermato dalla stessa polizia di Francia, di fronte all’ennesimo attentato. Traffico interrotto, squadre dell’anti-terrorismo in azione e situazione drammatica ancora una volta in Francia: nelle prossime ore tutte le eventuali novità, con il bilancio delle vittime che recita al momento tre persone, terrorista incluso. IL

IL KILLER AVREBBE URLATO "ALLAH AKBAR"

«Marsiglia: dopo l'attacco compiuto vicino alla stazione Saint-Charles, mi reco immediatamente sul posto», ha scritto su Twitter il ministro degli Interni Gerard Collomb in questi ultimi minuti. La stazione di Saint Charles è stata evacuata e il traffico dei treni dell’intera regione interrotto per qualche ora: secondo le nostre informazioni, la pista terroristica è privilegiata con i soldati dell’operazione Sentinel entrati in azione. Tenendo conto di evitare ogni immediata conclusione su un attentato di stampo islamista, va riportato di alcune voci presenti a Marsiglia che raccontano di aver udito l’attentatore urlare “Allah Akbar”, l’odioso grido di battaglia degli jihadisti dell’Isis, prima di attaccare e accoltellare a morte due inermi passanti.

