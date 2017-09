AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi in A1 (ultime notizie, oggi 1 ottobre)

Traffico - La Presse

Sono diverse le situazioni di traffico intenso che ci ha segnalato il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it. Si è verificata una situazione particolare sull'A1 Direttissima dove al chilometro 17.425 attorno alla mezzanotte si è visto traffico rallentato precisamente tra Bivio A1-Variante e Badia. Questo perché sono stati persi dei materiali sulla carreggiata anche se non è stato specificato dal portale di cosa si trattasse. Una situazione che ha invitato a fare molta attenzione, perché avrebbero potuto causare incidenti e conseguenze di certo non piacevoli. Difficile capire se ci saranno dei problemi anche nella mattinata di oggi domenica 1 ottobre 2017. Di certo in questi casi la prudenza non può essere mai troppa, soprattutto se si tratta di materiale liquido che non si vede ma è magari in grado di far slittare le autovetture che ci vanno poi sopra a velocità anche non sostenuta. Staremo a vedere se arriveranno delle novità con il portale istituzionale che deve essere sempre e comunque preso come punto di riferimento.

TRAFFICO AUTOSTRADE E CANTIERI NELLA NOTTE

Come ogni giorno anche oggi, domenica 1 ottobre 2017, si ritorna a valutare quello che ci ha lasciato in eredità la notte per le autostrade italiane. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ci offre sempre informazioni molto utili anche perché aggiornato in tempo reale ora dopo ora. Si parte dall'A1 Milano-Bologna dove abbiamo visto due tratti chiusi a causa di lavori in corso, entrambi riapriranno attorno alle ore sei di questa mattina. Il primo si trova al chilometro 90.4 direzione Milano, precisamente tra Parma e Fidenza, il secondo invece è al chilometro 110.4 nella direzione opposta tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Parma. Poi bisogna sottolineare anche il traffico rallentato che si è verificato attorno alla mezzanotte sull'A3 Napoli-Salerno al chilometro 3.6 direzione Reggio Calabria tra San Giovanni e il bivio A3/A1 Milano-Napoli. Staremo a vedere come saranno risolte le situazioni in questione e se nella giornata di oggi ci saranno altri problemi legati a traffico o cantieri.

© Riproduzione Riservata.