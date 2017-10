DONNE IN GRAVIDANZA/ Foto, il corpo in mostra subito dopo il parto: "Orgogliose delle nostre smagliature"

Una rilflessione sul corpo delle donne in gravidanza

Il corpo delle donne cambia dopo il parto, è un qualcosa che si sa e di cui non bisogna vergognarsi, anche se la società attuale tende, almeno nell’immagine, a voler cancellare tutti quelli che sono i segni di una gravidanza. Ci vengono mostrate immagini di donne perfettamente toniche, come se fossero reduci da una partita di tennis e non da un parto. Ecco perché Elise Raquel, mamma convinta che questo modo di far apparire la donna sia profondamente sbagliato, ha deciso di ritenere importante mostrare il corpo delle donne dopo la nascita del bimbo, soprattutto di quelle donne che non fanno un’intensa attività fisica. Le donne secondo Elise hanno bisogno di essere rassicurate di come sia perfettamente normale avere messo su peso, di avere smagliature, di guardare generalmente un po' diverso da come hanno fatto prima di restare incinte.

I received my birth video back from @belleverdiglionephotography and oh my goodness I couldn't be more in love ?????? SO amazing to be able to relive one of the best days of our lives and see all those moments that were a blur from such a beautiful perspective! I've popped the link in my bio for anyone who would like to watch it! And for anyone who's been on the fence about a birth photographer or videographer, I can guarantee you it's one of the best decisions you'll ever make ?? Un post condiviso da Formerly eliseraquel (@raisingyoungloves) in data: 3 Ago 2017 alle ore 04:39 PDT

"PUO' SUCCEDERE DI NON RIPERDERE PESO..."

E l’idea di Elise è stata quella di condividere sui social, e in particolare su Instagram, il suo corpo e le foto del suo fisico poche ore dopo il parto, in particolare praticamente subito dopo aver partorito il suo terzo figlio, sotto la doccia. Il profilo Instagram di Raquel è abbastanza seguito, 29.000 seguaci hanno subito potuto vedere gli scatti della donna fresca di parto, ma molto rapidamente i post sono diventati virali, segno dell’interesse riguardo la questione, soprattutto da parte dei profili di sesso femminile. Nella foto la pancia di Elise è ancora pronunciata. Il suo corpo non è glamour, come quello delle donne che siamo abituati a vedere proposto sulle pagine delle riviste. E va bene. Elise spiega che dopo aver dato alla luce tre bambini, ha imparato che il suo corpo post-partum, come da lei stessa viene definito, non è assolutamente qualcosa di cui vergognarsi. Ed Elise non si è vergognata a sua volta di mostrarsi a tutti subito dopo aver dato alla luce la piccola Willa, in quello che nel suo posto su Instagram ha definito: “Il mio stato più crudo e vulnerabile.”

I POST SU INSTAGRAM

Ha spiegato Elise nel suo post: “Il mio dolore è stato sconfitto da un diluvio di emozioni. Ero orgogliosa di quello che io e il mio corpo avevamo appena fatto! Non è facile tornare a casa con un bambino e indossare ancora i vestiti della maternità. Tutti mi dicevano, sei giovane, perderai il peso che hai preso durante la gravidanza in pochissimo tempo, ma a me non è mai successo. Dopo aver dato alla luce ogni bambino ho guadagnato qualche chilo e qualche smagliatura in più. Mi ci sono voluti tre bambini, ma alla fine ho capito che questo corpo post-partum non è qualcosa da nascondere! Sono oltremodo orgogliosa di ciò che questo corpo ha dato e come si è sacrificato. Sono grata che il mio corpo sia in grado di mantenere per nove mesi e poi partorire i bambini naturalmente. Non mi vergogno delle mie (molte) nuove smagliature. Celebriamo i corpi post-partum, in tutta la loro gloria. Il corpo femminile è incredibile e sono così orgogliosa di quello che il mio è riuscito a fare!”

