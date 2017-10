FESTA DEI NONNI 2017/ Domani: perché si festeggia il 2 ottobre? (video)

Festa dei Nonni 2017 (Foto da Pixabay)

FESTA DEI NONNI 2017, QUANDO SI FESTEGGIA?

Domani è la Festa dei Nonni per i molti che non lo sanno. Hanno le mani rugose di chi ha lavorato una vita intera. Gli occhi lucidi di chi si commuove facilmente. E dal 2005 anche una data loro dedicata: stiamo parlando della Festa dei Nonni 2017, che come ogni anno si celebra in Italia il 2 di ottobre. Fu il Parlamento, 12 anni fa, a riconoscere l'importanza dei cosiddetti "angeli della famiglia" e non è un caso che l'indicazione sulla data cui far coincidere la ricorrenza sia caduta proprio sul 2 ottobre. In quel giorno, infatti, la Chiesa cattolica celebra gli angeli e nessuno più dei nonni, in un nucleo familiare, ottempera al compito di vegliare sui più giovani. Sono quelli che prima di uscire di casa chiedono ai nipoti se hanno messo il cappotto, sono quelli che informano i genitori di un silenzio sospetto dei bambini, sono quelli che ascoltano tutte le sere il telegiornale e, una volta a tavola, informano gli altri componenti della famiglia delle truffe più in voga o del meteo instabile. Sono i nostri amabili, fragili, insostituibili nonni: buona festa e grazie per tutto...

LO SPOT SULLO SCIOPERO DEI NONNI

Quando pensiamo a loro, ai nostri nonni, siamo soliti immaginarli sempre disponibili, pronti a scattare sull'attenti per il bene della famiglia. Ricordare un'occasione in cui abbiano messo davanti i loro interessi ai propri nipoti è impresa ardua. Ecco perché lo spot ufficiale della Festa dei Nonni 2017, scritto e interpretato da Giovanni Vernia, risulta particolarmente riuscito. Il comico reso noto al grande pubblico da Zelig veste i panni di un genitore che deve correre a scuola a prendere i figli dopo che la nonna non si è presentata all'uscita. Allo stupore per una dimenticanza atipica per ogni nonna, segue la telefonata con il nonno, che preferisce ballare a bordo piscina piuttosto che festeggiare il compleanno dell'amata nipotina. L'ammutinamento trova il suo apice alla domenica, giornata dedicata per eccellenza alla visita a casa dei nonni: l'allegra famigliola è certa di andare incontro alla solita, calorosa, accoglienza; non fa in tempo a bussare, però, che i nonni sono già fuori dall'uscio, perché in fondo è domenica anche per loro, mica è giusto che stiano sempre lì a cucinare! Il tempo di restare di stucco che i nonni rassicurano tutti: era solo uno scherzo, come faremmo senza di loro?

