METEO/ Torna il maltempo un po' ovunque, sole al sud (oggi, 1 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

Ci aspetta una settimana, quella che inizierà da domani 2 ottobre 2017, molto varia dal punto di vista meteorologico. Ovviamente le temperature andranno abbassandosi con l'ormai arrivo importante dell'autunno. Nonostante questo in alcune circostanze ci troveremo anche a vivere giornate di sole come quella di giovedì 5 quando non dovrebbero esserci particolari precipitazioni. Il meteo ci parla comunque di un calo delle temperature nell'ordine di almeno cinque gradi nell'arco dei prossimi dieci giorni. L'allerta meteo si dovrebbe vivere nel centro-sud nella giornata di domani quando ci saranno temporali su Lazio, Sicilia, Puglia e Calabria. Sicuramente rispetto alla giornata di oggi, 1 ottobre 2017, la situazione dovrebbe migliorare un po' ovunque. Altri epiloghi come quello vissuto in questa domenica non si dovrebbero verificare nella prossima settimana quando non ci sarà un pomeriggio di pioggia un po' ovunque.

TORNA IL MALTEMPO, SOLE SOLO AL SUD IN MATTINATA

Le previsioni del tempo della giornata di oggi, domenica 1 ottobre 2017, sono quelle di una classica giornata di autunno. Infatti vedremo pioggia un po' ovunque durante l'arco della giornata. Le uniche situazioni di sole si vedranno solamente nella mattinata sul meridione quando una linea ipotetica taglierà l'Appennino con pioggia al nord, cielo coperto in diagonale al centro dalle Marche al Lazio e sole su Abruzzo e tutto il sud esclusa la Sardegna dove ci saranno nuvoloni poco promettenti. Peggiorerà improvvisamente tutto nel pomeriggio quando pioverà ovunque. I temporali saranno registrati su alta Puglia, bassa Calabria e Sicilia orientale. Al nord invece continueranno le precipitazioni deboli ma costanti per tutta la giornata. Le temperature minime saranno registrate attorno ai dieci gradi centigradi di Trieste e Campobasso nella mattinata, le massime invece saliranno fino ai venticinque di Palermo e Catania del pomeriggio.

© Riproduzione Riservata.