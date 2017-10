ORA LEGALE 2017/ Quando torna l’ora solare? L’attesa di ottobre e le lancette ‘indietro’

Ora legale 2017

Sembrerà strano ma qualcuno già da qualche giorno si pone sui social la ratifica domanda: quando torna l’ora solare? E soprattutto, cosa cambia dall’ora legale a quella solare? Un po’ come quegli interrogativi che da temo immemore colgono l’umana curiosità - dove siamo, chi siamo, dove andiamo, perché siamo sulla Terra - andrebbero aggiunti anche “dove si spostano le lancette dell’orologio” e “quando si cambia l’ora legale e quella solare”. Ogni anno le stesse domande, come se avessimo eternamente il debito in “orariologia” all’esame della vita sociale: ebbene, la risposta è molto chiara. Non era lo scorso weekend, e non è neanche questo il momento per il cambio dell’orario su tutti gli orologi. E, udite udite, neanche il prossimo! Si dovrà aspettare fino alla notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, dunque praticamente tra un mese esatto: dovremo tirare indietro di un’ora tutti i nostri orologi, dormendo un’ora in più e con sole che però, come contrappasso, tramonterà prima.

COSA CAMBIA CON L’ORA SOLARE

Benissimo, chiarito il punto sulla vostra agenda per attendere quella fatidica ora in più di sonno da conquistare, il cambio tra l’ora legale e l’ora solare prevede immediatamente una sveglia con la luce molto più presente rispetto a questi ultimi mesi. Questo perche torneremo alla “luce normale” con i movimenti del sole assecondati fino al prossimo 25 marzo 2018. Per poter risolvere problemi energetici, sociali e di abitudini, l’ora legale fu introdotta per la prima volta in Italia il 3 giugno del 1916, dal 1980 si applica a tutta la comunità europea. Non solo, il cambio dell’ora avviene sempre di notte tra le 2 e le 3 del mattino per poter arrecare il minor disagio alle persone, specie al sistema dei trasporti e agli orari di ufficio. Insomma, tra il 28 e il 29 ottobre dovrete girare indietro le lancette del vostro orologio (dalle 3 dovreste spostare indietro fino alle 2) e così potrete dare il buon inizio al periodo di ora solare, che segna anche il lungo periodo autunnale-invernale.

