PAPA FRANCESCO A BOLOGNA/ Diretta streaming video: percorso e programma visita del Santo Padre

PAPA FRANCESCO A BOLOGNA

Prima Cesena e poi Bologna: Papa Francesco per questa intensa giornata del 1 ottobre è in visita nelle terre emiliane per salutare il capoluogo a conclusione del Congresso Eucaristico Diocesano 2017 in programma dallo scorso 13 novembre e che si concluderà, dopo la Celebrazione di oggi del Pontefice, il prossimo weekend, l’8 ottobre. La Visita Pastorale di Papa Francesco si apre questa mattina a Cesena dove incontrerà la Comunità in un breve percorso a tappe: su auto scoperta, seguendo un percorso transennato, il Papa raggiungerà piazza del Popolo dove, alle 8,15, dal palco rivolgerà il suo discorso di saluto alla città. Sotto un arco del porticato del municipio saranno collocati i gonfaloni dei 17 Comuni della Diocesi e del Comprensorio cesenate. Poi il trasferimento a Bologna dove lo attende una mezza giornata molto intensa e ricca di eventi e celebrazioni, con la città delle Due Torri che ha mesi attende l’evento unico della visita del Santo Padre. «L’Arcivescovo S.E. Monsignor Matteo Zuppi è lieto di annunciare all'Arcidiocesi e alla Città che il Santo Padre Francesco verrà in visita pastorale a Bologna in occasione del Congresso Eucaristico Diocesano, domenica 1 ottobre, giorno in cui si celebrerà la "Domenica della Parola", nella quale rinnoveremo "l'impegno per la diffusione, la conoscenza e l'approfondimento della Sacra Scrittura" e al cui termine sarà distribuito a tutti una copia del Vangelo», spiega il messaggio di invito del Vescovo bolognese.

IL PROGRAMMA DELLA VISITA

Saranno circa 3mila gli addetti alla sicurezza durante l’intera giornata di visita di Papa Francesco a Bologna e Cesena, con uno sforzo in particolare della Prefettura bolognese che in un momento di alta tensione per gli attentati e l’allerta terrorismo in tutta Europa non intende ovviamente lasciare nulla al caso. «E' tutto pronto e abbiamo fatto uno sforzo di previsione di qualsiasi dettaglio, tra forze dell'ordine, componenti del soccorso, vigili del fuoco e volontari, possiamo dire che saranno circa tremila le persone che garantiranno una buona riuscita dell'evento. Ai cittadini chiediamo un surplus di pazienza per una giornata molto impegnativa - ha concluso - ma Bologna è abituata», spiega Prefetto Matteo Piantedos. il programma dell’intera giornata è stato scandito dagli eventi legati nei punti più importanti della Città delle Due Torri: alle ore 10.30 è previsto la visita dell’HUB di Via Mattei e dopo un’ora di udienza privata il Santo Padre si trasferirà verso Piazza Maggiore dove reciterà l’Angelus attorno alle ore 12, dopo aver salutato una parte della città che nelle strade transennate e chiuse al traffico fino dall’alba attenderanno Francesco. Alle ore 12.30 è prevista la Catechesi e il pranzo con i poveri in San Petronio, come voluto espressamente da Papa Francesco già in altre visite pastorali “giornaliere” come a Milano e Bergamo, giusto per fare un esempio. Alle ore 14.30 Bergoglio è invece atteso ad un incontro con il clero e tutti i consacrati in Cattedrale di San Pietro, un’oretta circa e poi il trasferimento a San Domenica per l’incontro speciale con gli universitari. Alle ore 17 poi il momento conclusivo ma anche più significativo dell’intera visita di Francesco all’Emilia Romagna: celebrerà la Santa Messa davanti a 45mila persone nello stadio Dall’Ara. Chiunque può partecipare, ma per ottenere i biglietti bisogna accreditarsi cliccando sul sito 1ottobre2017.it. Al termine della celebrazione eucaristica, Papa Francesco ripartirà dall’eliporto del centro sportivo Corticelli di via Zoni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA VISITA DEL PAPA A CESENA E BOLOGNA

Per chi non riuscisse a partecipare alla visita pastorale di Papa Francesco a Bologna e Cesena come sempre potrà seguire l’evento lungo un’intera giornata sui canali tematici messi a disposizione per le visite e i viaggi del Santo Padre. In particolare, l’intera diretta tv sarà mandata in onda su Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana. All’interno della giornata di festa per l’arrivo di Papa Francesco, Tv2000 e Centro Televisivo Vaticano manderanno servizi e collegamenti con gli inviati Cristiana Caricato e Paolo Fucili; interviste all’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, a Romano Prodi e ad altre personalità della città. Non solo, tra i contributi un video del comico romagnolo Paolo Cevoli che presenta a Papa Francesco la città di Bologna: in studio invece per raccontare la giornata e le parole del Papa ci saranno tra gli altri, l’ex presidente della Provincia di Bologna Beatrice Draghetti; il giornalista Luigi Accattoli; il sacerdote gesuita Jean Paul Hernandez; padre Giuseppe Ferrari, già provinciale per i francescani Emilia Romagna; il direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose della facoltà teologica dell’Emilia Romagna, Marco Tibaldi. Non solo tv però, la visita del Papa a Bologna sarà trasmessa anche in diretta streaming video sul canale YouTube del CtV, come sul sito online di Tv2000.

