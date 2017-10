TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, missili in movimento: nuovo test in vista?

Terza guerra mondiale, esercito Nord Corea (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Prosegue il programma bellico della Corea del Nord e continuano le provocazioni: l'allarme Terza guerra mondiale resta alto. Fonti di intelligence hanno registrato lo spostamento di alcuni missili da parte del regime di Kim Jong-un: si tratterebbe di ordigni basati nel centro di ricerche di Sanum-dong, a nord della capitale, che sono stati trasferiti in altre posizioni. Secondo gli esperti, citati da Il Giornale, non è da escludere che la Corea del Nord voglia effettuare nuovi test dei vettori Hwasong 12 e 14. Il timore è che i test possano essere eseguito il 10 ottobre, giorno nel quale si celebra l'anniversario della fondazione del partito. Questo potrebbe essere il giorno in cui la pace mondiale rischia di vacillare paurosamente. A nulla sembra valsa l'apertura degli Stati Uniti, che nelle ultime ore ha annunciato di aver allacciato contatti con la Corea del Nord per provare ad aprire una trattativa.

LA LINEA DIFENSIVA USA CONTRO LE MINACCE DI PYONGYANG

Prove generali di Terza guerra mondiale: gli Stati Uniti stanno preparando la strategia difensiva in caso di lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico intercontinentale. Se fosse sparato da Pyongyang, la traiettoria più probabile sarebbe sul Polo Nord. Se gli Stati Uniti volessero abbattere quel missile, dovrebbero farlo nello spazio radar russo o forse sulla Russia stessa. Secondo Defense One, gli Usa potranno contare entro la fine dell'anno su 44 missili intercettori terrestri o GBI. Secondo un consulente della difesa, il ricercatore Joshua Pollack della Middlebury International di Monterey, il percorso di intercettazione più probabile è quello verso la Russia. Tra i problemi di Donald Trump, come riportato da Panorama, dunque non c'è solo la Corea del Nord, ma anche Vladimir Putin, visto che la possibilità di penetrare lo spazio russo in difesa da un attacco nordcoreano è una complicazione ulteriore.

© Riproduzione Riservata.