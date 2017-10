UOMO FA ARRESTARE LA MOGLIE/ Aveva abbandonato i 4 figli per andare in vacanza

Donna in carcere, ha abbandonato i figli per andare in vacanza

Come riportato dal popolare portale di informazione americana, Fox News, un uomo nell’Iowa ha denunciato e fatto incarcerare la sua ex moglie, accusata di aver abbandonato i suoi quattro figli (dei quali due avuti proprio con l’ex marito) mentre lei viaggiava in Europa. L’ex marito ha affermato di non ritenersi però sorpreso dal comportamento irresponsabile della donna. Matthew Macke, questo il nome dell’uomo, ha affermato di essere: “Arrabbiato, davvero, molto, ma vorrei anche poter dire che sono sorpreso, ma in realtà non sono lo affatto. Secondo me lei era pienamente consapevole di ciò che aveva fatto.” Erin Lee Macke, 30 anni, è stata arrestata giovedì scorso e su di lei pendono ora quattro capi d' accusa per abbandono di minore e per aver lasciato in custodia ad una persona minore di 21 anni un’arma da fuoco. La polizia ha ricostruito la vicenda spiegando come la donna abbia provato, ma non sia riuscita a prendere accordi per la cura dei bambini prima di partire il 20 settembre per una vacanza di 12 giorni in Germania.

LA DONNA RESTA ATTUALMENTE IN CARCERE

Il padre di uno dei bambini di fatto abbandonati al loro destino con la madre partita per l’Europa, è stato chiamato proprio da suo figlio il giorno successivo alla partenza di Erin Lee Macke, e così è stata avvertita la polizia del fatto che i bambini erano stati lasciati da soli senza la supervisione di un adulto, come il portavoce della polizia della cittadina di Johnston nell’Iowa, Janet Wilwerding, ha spiegato venerdì scorso. Erin Lee Macke è stata contattata dalla polizia mentre si trovava già in Germania e le è stato ordinato di tornare. La custodia dei bambini abbandonati è stata presa momentaneamente dall’”Iowa Department o Human Service”, prima di riconsegnarli alla custodia dei parenti. Matthew Macke ha affermato che i piccoli erano comunque in buone condizioni. “Se la mia ex moglie vuole prendersi una vacanza, ne ha il diritto“, ha spiegato Macke parlando del comportamento della donna. “Ma prima di tutto lei ha una responsabilità come genitore ". Erin Lee Macke rimane attualmente nel carcere di Polk County.

© Riproduzione Riservata.