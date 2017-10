"MIA MAMMA LASCIATA MORIRE DI FAME E DI SETE"/ Eutanasia, così un medico ha deciso (legalmente) che era finita

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Si chiama eutanasia e letteralmente sta a significare "dolce morte". In Canada, però, questa definizione può anche non verificarsi. Basta leggere la storia di Kate Kelly, pubblicata da Sputniknews, che ha visto morire la propria madre di fame e di sete per decisione di un giovane medico. Tutto era iniziato con un "semplice" ictus, ma dal 17 giugno 2016 nel paese governato da Justin Trudeau è in vigore una legge che prevede la possibilità che i medici sospendano le cure per quei pazienti che prevedibilmente sono destinati a morire a breve. Ed ecco la valutazione fatta dal medico canadese, che quando ha trattato la paziente ha stabilito che per lei dovesse essere applicato il cosidetto "comfort care". Cos'è? No, nessun programma di recupero in un'oasi, bensì un suicidio assistito che sulla carta dovrebbe significare una morte senza dolore. Che poi sia effettivamente così, è tutto da vedere: sì, perché difficilmente una morte di fame e di sete può essere definita confortevole...

L'EUTANASIA FA BENE AL GOVERNO?

Il convincimento di Kate è che più che una questione etica, dietro la volontà di diffondere l'eutanasia nel Paese, si celi una questione economica. Mantenere un malato, ancora di più se terminale, per farla breve costa. Meglio eliminare il problema, sbarazzarsene in un attimo o al massimo in una settimana. Quella che c'è voluta alla mamma di Kate prima di spegnersi, dopo che il giovane medico che aveva valutato gli effetti del suo ictus aveva stabilito di sospenderle l'alimentazione e l'idratazione. Il risparmio, quantificato, è di circa 139 milioni di dollari all'anno: una cifra che secondo molti pazienti convince spesso i medici a tagliare le ali della vita con maggiore leggerezza, convinti che dietro quella recisione si celi in realtà un benificio per la collettività. Adesso Kate Kelly ha fondato un'associazione: si chiama Choice is an illusion. Tradotto: la scelta è un'illusione. Quasi a dire che è meglio far fare alla natura il proprio corso, senza accelerare i tempi. Il suo obiettivo, adesso, è evitare che altri paesi facciano il tragico errore già commesso dal suo Paese, quello di abbracciare l'eutanasia.

