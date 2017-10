AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 10 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Nella notte c'è stato un brutto incidente sulle autostrade italiane segnalato dal portale istituzionale Autostrade.it. Questo ha portato a una situazione di traffico bloccato nella notte al chilometro 8.9 direzione Milano tra Bivio A1/A58 e Milano sud. Al momento non sono state segnalate né le dinamiche dell'incidente e nemmeno se ci siano stati feriti più o meno gravi. Di sicuro è una situazione da tenere sotto controllo anche in merito alla mattinata di oggi quando potrebbero esserci nuovi problemi legati al traffico in quel tratto in questione. Per questo bisognerà fare molta attenzione a seguire anche il portale istituzionale che è aggiornato sempre in tempo reale e offre anche degli utili consigli per evitare di ritrovarsi a vivere nuove complicazioni. Sicuramente gli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia interverranno in maniera rapida e sempre molto efficiente come capita in questi casi.

CANTIERI E MALTEMPO, SITUAZIONE AUTOSTRADE

Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 10 ottobre 2017, ci sarà la necessità di fare molta attenzione sulle autostrade italiane anche per i fattori legati ai cantieri aperti nella notte e al maltempo. Si parte dai lavori come segnalato dal portale istituzionale Autostrade.it che evidenzia soprattutto tre cantieri che saranno riaperti durante alle ore sei di questa mattina. Si parte dall'A24 Roma-Teramo dove al chilometro 116.8 direzione Roma troveremo chiuso il tratto tra San Gabriele-Colledara e Assergi. Si passa poi all'A7 Milano-Serravalle-Genova con la chiusura tra Genova Bolzaneto e Busalla al chilometri 111.5 direzione Milano per chiudere sempre sulla stessa autostrada tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia al chilometro 106.5 nella direzione opposta. Per fortuna il maltempo nella giornata di oggi non creerà troppi problemi anche se c'è da dire che al centro si rivedranno dei temporali soprattutto su Lazio e Campania dove troveremo anche delle situazioni complicate per quanto riguarda l'asfalto magari bagnato e scivoloso.

