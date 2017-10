Aghi sparati da auto in corsa, presa la banda/ Torino, sono quattro ragazzi annoiati: vittime scelte a caso

Torino, aghi sparati da auto in corsa: presa la banda (Foto: LaPresse)

La caccia agli sparatori di aghi è finita: sono stati individuati gli autori dell'ultima follia urbana. Sparavano aghi da caccia lunghi dieci centimetri contro i passanti: si tratta di quattro ragazzi, due dei quali sono stati rintracciati, gli altri sono invece ricercati. Gli investigatori della Squadra mobile di Torino, come riportato da La Stampa, li hanno identificati e denunciati a piede libero. I giovani, tutti maggiorenni, per noia la sera del 25 settembre hanno ferito cinque persone nella zona tra piazza Rivoli e corso Lecce, a Torino. Immediato l'allarme sociale per le modalità del tiro al bersaglio: le vittime erano scelte a caso. Così hanno colpito una dottoressa, uno studente straniero, un impiegato e un ragazzo appena uscito di casa. Le ragioni di questo incredibile gesto sono a dir poco agghiaccianti: la noia. La polizia si era subito messa a caccia di due auto, una di colore bianco e una blu, che percorrevano le strade a bassa velocità, una dietro l'altra, sfiorando i marciapiedi.

A TORINO L'ULTIMA FOLLIA URBANA

Negli stessi minuti in cui i primi feriti venivano trasferiti in ambulanza verso il pronto soccorso del Maria Vittoria, sono stati avvistati. Da qui sono partite le indagini per riuscire a identificarli. Tra i feriti c'è un giovane di 28 anni, che si è trovato una freccia conficcata nella nuca. Per puro caso il dardo non ha provocato danni più gravi: ad esempio, avrebbe potuto lesionare gli occhi. Nessuno dei feriti aveva notato dettagli che potevano imprimere una svolta vera all'inchiesta, del resto gli sparatori hanno colpito alle spalle, allontanandosi poi come fantasmi. Come, perché poi sono stati identificati. L'inchiesta è finita al pm Nicoletta Quaglino, ora si procede per lesioni. A Torino se ne è a lungo parlato, così come sui social. «Saranno ragazzi annoiati alla ricerca di emozioni per una serata». E così è stato. Annoiati come quelli che lanciavano pietre dai cavalcavia e che 21 anni fa a Tortona uccisero una donna.

