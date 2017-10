FACEBOOK/ L'inventore dei "like" si autocancella dai social network

Foto LaPresse

FACEBOOK, IL CASO. Gli studenti che oggi frequentano l'università, nati alla metà degli anni 90, non hanno il ricordo di persone che facevano uso di un dizionario o di una enciclopedia. Questo perché sono cresciuti nell'era digitale e dei social network e di internet, che hanno eliminato l'uso di questi strumenti manuali usati per secoli. Ma non solo. I ragazzi che hanno cominciato a frequentare le scuole superiori dopo l'inizio del nuovo secolo non sanno nulla di un mondo dove la gente non era connessa in Rete 24 ore al giorno sette giorni su sette con uno strumento come il telefono cellulare. Nelle nuove generazioni il mondo è radicalmente diverso da quello di chi li ha preceduti e non esiste memoria di queste cose, ma neanche di una cabina telefonica, di un disco su vinile o su cd. Il panorama è così inquietante che uno dei protagonisti di questa svolta, l'inventore nel 2009 del pulsante "mi piace", il famoso like che si usa per commentare un post su facebook, Justin Rosenstein, non solo si è dimesso dal social network, non usa quasi più facebook, si è cancellato da SnapChat e ha installato il parental control sul cellulare che gli impedisce di scaricare qualsiasi tipo di app.

Insomma, si è chiamato fuori dal mondo digitale che lui ha contribuito a creare. Questo perché un giorno si è finalmente reso conto dei danni che tale mondo sta creando sulle nuove generazioni, come ha spiegato in una intervista al quotidiano inglese Guardian: "E' normale creare e sviluppare cose con le massime buone intenzioni senza pensare che possano avere pessime conseguenze" ha detto, aggiungendo che si è reso conto degli effetti psicologici che i social netowk creano nei singoli e nella società intera. Rosenstein sostiene che la gente utilizza il proprio smartphone circa 2mila volte al giorno, cosa che produce una seria incapacità di concentrazione per lunghi periodi di tempo. Anche se il cellulare è spento, dice, ha un effetto deprimente sulle funzioni del cervello e dell'attenzione. Una persona continua a domandarsi quale tipo di notifica si sta perdendo, dice: "Tutti sono distratti tutto il tempo". Concludendo che quelli della sua età, lui ha 34 anni, sono l'ultima generazione che ha memoria di come era la vita prima di internet e dei social network: "E' importante parlare del pericolo verso cui ci stiamo dirigendo".

