IL FINTO VESCOVO DI FERRERE/ Domenico Fiume è padre Gabriele: scomunicato dalla Chiesa, continua a dir messa

Il finto vescovo di Ferrere, Padre Gabriele (Facebook)

Si chiama in realtà Domenico Fiume, ma tutti lo conoscono come Padre Gabriele o, peggio, come il Vescovo di Ferrere: peccato che vescovo non è e nemmeno fa più parte della Chiesa visto che di recente è stato scomunicato dalla Chiesa Cattolica e dalla Diocesi di Asti dove diceva messa e confessava «come un vescovo». «Si è reso responsabile — si legge in un comunicato della Chiesa — del delitto di scisma previsto dalla disciplina ecclesiastica ed è pertanto incorso nella pena della scomunica latae sententiae», recita il comunicato della Diocesi di Asti dopo una discussione e polemica che va avanti da mesi. Oggi Padre Gabriele si farà intervistare in diretta a Pomeriggio 5 ma intanto l’intera Chiesa piemontese è sotto i riflettori nazionali: «Con grave afflizione abbiamo preso atto che Fiume si fa chiamare "padre Gabriele" e veste l'abito proprio del clero diocesano della Chiesa cattolica romana senza aver validamente ricevuto il sacramento dell'ordine né, tantomeno, essere incardinato nel presbiterio diocesano di Asti».

Insomma, Fiume predica la sua particolare “teoria” ortodossa cristiana nel paese di Ferrere, nell’Astigiano e ha racimolato anche un gruppo di fedeli in un luogo chiamato Santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa o Monastero di San Bartolomeo Apostolo. La scomunica è avvenuta dopo che la Chiesa lo aveva avvertito con la censura "latae sententiae", con un paterno invito a interrompere queste attività: «Senza le autorizzazioni — precisa ancora la Diocesi — prescritte dalla disciplina ecclesiastica per l'erezione dei luoghi di culto. Si fa passare per vescovo della Chiesa cattolica, indossando le relative insegne pontificali senza essere stato elevato all'ordine dell'episcopato».

“I CATTOLICI MI SCOMUNICANO”

In diretta a Pomeriggio 5 interviene il “bizzarro” prete-non prete e si difende: «non ho fatto nessun reato, io mi vesto come un vescovo perché sono un vescovo ma non cattolico ma ortodosso greco occidentale»: a tal conto, la D’Urso ribatte, «sì ma anche la Chiesa Ortodossa ti ha scomunicato, ben due volte», e seguono altre alzate di muri e difese sulla sua particolare situazione personale. «La Chiesa non è monopolio di nessuno. Il signor Ravinale non può scomunicarmi, come io non potrei scomunicare lui o un protestante»: continua a dir messa e prega per gli ammalati. Resta il problema della sua figura sacerdotale, che la Chiesa ha ribadito benissimo nella bolla di scomunica: «Risulta essere aderente all’organizzazione scismatica Società Papa Leone XII. Attenta al Sacrificio Eucaristico e e compie altri atti di culto riservati ai Ministri ordinati. Si fa passare per vescovo della chiesa cattolica indossando le relative insegne pontificali e senza essere stato all’ordine dell’Episcopato. Eì quindi incorso nella scomunica latae sententiae».

© Riproduzione Riservata.