INCIDENTE STRADALE/ Bologna, auto contro bici: bambino di 11 anni gravissimo (oggi, 10 ottobre)

Gravissimo episodio a Medicina (Bologna) dove ieri sera, intorno alle 18, un bambino di 11 anni in sella alla sua bicicletta si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna in via Gasperini. A riportare l'accaduto è Bologna Today, sottolineando come ancora non vi sia certezza sulla dinamica dell'accaduto. Ciò significa che non è chiaro se a causare l'incidente stradale sia stata un'imprudenza da parte della donna alla guida dell'automobile o del bambino. E sono proprio le condizioni di quest'ultimo, adesso, a destare particolare preoccupazione. Trasportato in codice 3 in elisoccorso all'Ospedale Maggiore, il piccolo è in lotta per la vita, ma le sue condizioni sono gravissime. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per effettuare i rilievi del caso: spetterà a loro accertare le responsabilità di questo tragico incidente.

CATANIA, MOTOCICLISTA FERITO

C'è grande disapprovazione, a Catania, per l'incidente stradale che ha coinvolto un motociclista e un'automobile nello Stradale Primosole 50, situato all'interno della zona industriale. Come riportato da Catania Today, ad avere la peggio è stato proprio il centauro, che è rimasto gravemente ferito a seguito dello scontro. A denunciare l'accaduto, in particolare, è stato il sindacato Uil del posto, che da tempo aveva sottolineato la pericolosità di quel tratto stradale. In un comunicato firmato dalla segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, e il responsabile del Dipartimento Industria Uil, Luca Vecchio, si spiega:"Siamo costretti a commentare ancora una volta il verificarsi di incidenti stradali in una Zona tanto frequentata quanto abbandonata a sé stessa. La mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria è inquietante. Proprio nello Stradale Primosole, peraltro, avevamo inutilmente sollecitato il potenziamento dell'illuminazione, l'installazione di guardrail e una sopraelevata per consentire l'attraversamento pedonale senza pericoli".

