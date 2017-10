ITALIA ‘CASA’ DEI TERRORISTI/ Soldati Isis colpiscono all’estero e si rifugiano da noi: rischi e precedenti

Attentato in Francia alla Stazione Saint Charles di Marsiglia (Twitter)

L’Italia è sempre più la “casa” dei terroristi islamici: da noi ancora non si ha avuto il terrore di un attentato su larga scala, come invece successo praticamente a tutti i Paesi europei e i principali occidentali. Eppure, assieme al buon successo delle nostre forze anti-terrorismo e dei nostri 007, non si può nascondere un altro fatto - tra l’altro già più volte dibattuto su queste pagine -: da noi molti terroristi purtroppo trovano rifugio dopo gli attentati e prima per prepararli. Le indagini di Interpol e nostri servizi segreti smascherano sempre più reti locali, magari anche piccole, che ospitano e radicalizzano soldati dell’Isis da mandare in giro per il mondo per sterminare vittime innocenti. L’ultimo caso a Marsiglia - qui sotto tutte le ultime informazioni - ma è davvero solo l’ultimo di una lunghissima serie in questi due anni: dallo stradista di Berlino a quello del Bataclan a Parigi, sono ben 12 gli jihadisti coinvolti con attacchi terroristici europei che si sono riparati nelle nostre città. Siamo facilmente raggiungibili a livello geografico, ci sono molte comunità islamiche già radicate nel territorio e un sistema di controllo del terrorismo ancora purtroppo non bastevole per fermare ogni minaccia: queste “cause” del fenomeno purtroppo non bastano a capire il livello di rischio che corriamo.

L’ULTIMO CASO, DA MARSIGLIA A FERRARA

A parlare con Repubblica è il direttore dell’Ucigos della Polizia, Lamberto Giannini: «Ogni storia è un caso a parte, le indagini dell’Antiterrorismo dimostrano che la radicalizzazione di questi soggetti non è avvenuta in Italia, né attorno ad essi sono sorte cellule salafite. È come avere dei componenti chimici: presi a sé rimangono neutri, ma se si miscelano con altri elementi possono diventare esplosivi», spiega il responsabile. La Repubblica li ha contati uno a uno e si arriva a 12 solo con quelli più famosi che sono stati beccati ad essere intervenuti direttamente o indirettamente in molti attentati dalla Francia al Belgio, dalla Spagna alla Germania passando per le stragi di Londra e in Tunisia. L’ultimo arriva da Marsiglia, con i fatti di questi giorni che hanno portato all’arresto giusto ieri del tunisino Anis Hanachi, 25 anni, fratello dell’attentato di Marsiglia alla stazione: si aggirava in bicicletta nel centro di Ferrara, era un foreign fighters e ha combattuto in Siria prima di istigare il fratello Ahmed ad uccidere le due donne in pieno giorno con un coltello. Quando ha deciso di fuggire ha scelto l’Italia come luogo “di casa”, e questo preoccupa e non poco: come avevamo evidenziato in questa nostro reportage a settembre, in Italia un altro importante motivo del dilagare dei terroristi riguarda il rapporto con le armi e gli strumenti per poter entrare in azione che sempre più spesso vedono lo “zampino” delle organizzazioni criminali e delle Mafie. Anche se per fortuna ancora non a livello “seriale”: «Non abbiamo evidenze in tal senso, e questo è oggettivamente un limite per chi decide di compiere attentati nel nostro Paese», con le bande mafiose-terroristiche che (ancora) non commerciano quotidianamente.

