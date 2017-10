Incendio in appartamento/ Milano, un morto e 4 intossicati: evacuata la palazzina

Milano, incendio in appartamento

Un morto e quattro persone intossicate: questo è il bilancio del tragico incendio avvenuto oggi a Gorgonzola, nel Milanese. Le fiamme sono divampate in un appartamento di via Scarlatti, al secondo piano di uno stabile di quattro piani. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma sembrerebbero accidentali. Intanto si apprende che l'incendio è avvenuto nella casa della vittima, un uomo di 40 anni che è morto per le ustioni subite nel rogo. Trasportato in codice rosso perché in gravi condizioni all'ospedale di Melzo, l'uomo è morto circa un'ora dopo il ricovero per le gravi ustioni riportate. La vittima non è stata ancora identificata.

LE CAUSE DEL ROGO SONO ACCIDENTALI?

Stando a quanto riferisce l'Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, due anziani sono stati accompagnati anche loro in ospedale a Melzo, mentre altre due persone sarebbero state soccorse e visitate sul posto dai medici del 118. Per tutti si tratterebbe solamente di una leggera intossicazione da fumo. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le fiamme sono state domate e spente dai vigili del fuoco. Lo stabile è stato evacuato: quindi otto famiglie residenti nella palazzina sono state precauzionalmente sgomberate.

