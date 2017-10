Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 10 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 121/2017)

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

L'ultima estrazione del Lotto ha reso di sicuro felici moltissimi italiani, dato che il montepremi totale si è aggirato attorno agli 11 milioni di euro. Un bel traguardo per tutti gli appassionati del più longevo dei giochi Sisal, che di sicuro sono riusciti a realizzare molti dei loro sogni grazie a vincite importanti. Il premio più alto è stato conquistato da Portogruaro, un paesino in provincia di Venezia, grazie a 25 mila euro registrati da una schedina vincente sulla ruota di Venezia. A seguire San Benedetto del Tronto, che ha portato fortuna ad un giocatore delle Marche grazie al bottino da 18 mila euro conquistato con quaterna e terno. Infine 14 mila euro in premio sono finiti ad un appassionato di Como, grazie a cinquina, quaterna, terno e ambo giocati su Bari. Altrettanto generose le vincite del 10eLotto, che nell'ultimo concorso hanno premiato un vincitore della provincia di Torino, di Grugliasco, con 50 mila euro. La vincita è stata possibile grazie a 9 numeri indovinati su 10, mentre la stessa giocata ha premiato un appassionato di Napoli con 20 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo arrivati al momento fatidico per tutti i giocatori del Lotto, ovvero trovare i numeri da giocare con la nostra schedina. Un vero e proprio ostacolo sia per i giocatori di lunga data che per gli appassionati più recenti, che si sono affacciati nel mondo Sisal solo da poco tempo. I numeri sono anche il pane quotidiano della smorfia napoletana, che ritorna a guidare la nostra Rubrica anche in occasione dell'estrazione di questa sera. Per la notizia di oggi abbiamo scelto un evento curioso, collegato ad un'incomprensione quasi divertente. Sembra infatti che in Svizzera la paura abbia conquistato diversi cittadini a causa del logo della Jack Daniels. Un cittadino ha infatti manifestato la propria preoccupazione per la presenza della bandiera dell'ISIS nel giardino di un'altra persona, non sapendo che si trattava in realtà del logo del famoso distillato. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il liquore, 2, la bandiera, 20, lo scambio, 5, la paura, 90, e il terrorismo, 49. Come Numero Oro scegliamo invece il distillato, 6.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ritornano protagonisti del concorso di questa sera, con tanti ricchi premi che aspettano solo di conoscere i vincitori di oggi. I giocatori si trovano già in prima linea di fronte al piccolo schermo per poter controllare la propria schedina, nella speranza che la sestina vincente scelga qualche appassionato a cui concedere il proprio bottino. Si parla infatti di 44,2 milioni di euro per il montepremi del gioco, a cui si vanno ad aggiungere tutte le quote minori. Nell'ultimo puntamento i premi secondari hanno portato infatti tanta fortuna a tutti i giocatori italiani, a partire dal 5 che ha donato oltre 50 mila euro a quattro vincitori. Non meno importante il premio del 4+, che sfiora i 39 mila euro e finisce nelle tasche di 10 giocatori, mentre il 4 continua a mettere sul piatto un premio alto, pari a 384,31 euro e destinato a 576 vincitori. Sono stati invece 22.188 i giocatori a registrare la vincita del 3, con un premio da 28,58 euro, mentre 5,26 euro sono stati destinati dal 2 a 364.510 vincitori. 5 euro tondi invece per i vincitori dello 0+, ovvero 30.475 giocatori, mentre 15.838 appassionati sono riusciti a centrare il premio da 10 euro dell'1+. Anche il 2+ ha trovato tantissimi vincitori: nell'ultimo appuntamento i 100 euro della quota sono stati conquistati da 2.936 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento di pensare al SuperEnalotto ed al Jackpot, concentrando le nostre idee non solo al traguardo finale, ma anche alle fasi successive. Si parla infatti della modalità che sceglierà il giocatore più fortunato per spendere un montepremi così significativo, vero emblema di tutti i giocatori. Il dubbio riguarda in realtà anche gli altri appassionati che riusciranno ad indovinare le quote minori, ma la nostra Rubrica ha pronta una soluzione per tutti gli appassionati della Sisal. Oggi parliamo di calendari alternativi, grazie ad un progetto presente su KickStarter, che ci porta fino a New York. L'iniziativa di Kate Murray prevede infatti un calendario realizzato a Brooklyn che riporta news e curiosità sulle birre più quotate dell'East Coast. Dalle varietà stagionali a quelle sempreverdi, The Beer Calendar permette ad ogni cittadino di sapere con certezza quale sarà la birra più adatta per il mese in corso. Il goal previsto è di 5 mila dollari e mancano ancora 22 giorni per poter aderire all'iniziativa. I numeri vincenti arrivano invece fra pochissimo: siete pronti?

© Riproduzione Riservata.