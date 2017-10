MARIA CHINDAMO/ Legami con il caso di Vincenzo Freiland? La mamma, "spero ancora di vederla arrivare"

Maria Chindamo, un caso ancora aperto

Si è parlato di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola scomparsa da Laureana di Borrello, anche a La Vita in Diretta su Rai Uno. Per la Procura di Vibo Valentia la sua è la sequenza di un rapimento a scopo di omicidio. La cognata che sta crescendo le sue due figlie, ha detto:"Per noi è un immenso dolore, dobbiamo farci forza per i nipoti. A loro manca la loro mamma e questo penso le segnerà per tutta la vita". Anche il fratello, intervenuto in diretta negli studi di Rai Uno, ha dichiarato:"Questa coincidenza è stata per noi un grande dolore: all'anniversario della morte di mio cognato si è aggiunto uno strazio familiare, la scomparsa di Maria". A commuovere maggiormente, però, sono le parole della mamma di Maria: "Mi manca tutto della mia bambina, mi mancano le telefonate che mi faceva continuamente, il suo sorriso. Perché è sparita? Magari dopo la morte del marito doveva riprendersi la vita in mano e qualcuno non ha sopportato questo suo modo di fare. Io la sera mi corico molto tardi e prima di andare al letto guardo la porta, mi sembra sempre di sentire rumori, come se potessi vederla da un momento all'altro". Clicca qui per il caso di Maria Chindamo a La Vita in Diretta (da 01:39:30) (agg. di Dario D'Angelo)

IL CASO DI VINCENZO FREILAND

Della scomparsa di Maria Chindamo da Laureana di Borrello se ne parla ormai sa oltre un anno, da quando il 6 maggio del 2016 l'imprenditrice madre di tre figli è di fatto scomparsa nel nulla poco dopo aver oltrepassato il cancello del suo podere. Un caso di cui le televisioni nazionali si occupano da tempo ma di cui non si riesce a venire a capo, nonostante il lavoro degli inquirenti. Qualcuno però ipotizza che il caso-Chindamo potrebbe essere legato ad un'altra misteriosa sparizione avvenuta sempre nei dintorni del piccolo paese di Laureana di Borrello, in provincia di Vibo Valentia. Stiamo parlando di Vincenzo Freiland, che il 16 ottobre del 2016 aveva salutato la moglie, da anziano agricoltore 84enne, per andare a dare da mangiare alle galline, senza essere più ritrovato. La Chindamo e Freiland si conoscevano di vista, e qualcuno ipotizza che potessero essere uniti nella sorte e magari anche da altri particolari interessanti.

IL SUICIDIO DEL MARITO DI MARIA

Freiland infatti abitava proprio dove la Chindamo si sarebbe dovuta recare, presso la sua azienda, per incontrare un dipendente il giorno della sua scomparsa. La stessa zona della sparizione e un altro particolare inquietante che accomuna i due casi: di Freiland venne ritrovata una scarpa sporca di sangue, così come di Maria venne ritrovata la macchina e alcuni effetti personali, anch'essi sporchi di sangue. Inquietanti analogie anche se non si capisce cosa possa unire due famiglie che hanno visto sparire nel nulla i propri cari, senza nulla che le accomunasse a parte l'essere di fatto vicini nel paese. D'altronde la vita di Freiland scorreva tranquilla e senza sussulti, mentre quella di Maria Chindamo era stata funestata dalla morte per suicidio dell'ex marito: un matrimonio nato ai tempi dei banchi di scuola ma che era terminato quando la Chindamo aveva lasciato il coniuge per un altro uomo. Il marito di Maria non aveva retto alla separazione e si è tolto la vita un anno prima di quella che sarebbe stata la scomparsa della moglie.

LE ANALOGIE NELLA SCOMPARSA

La possibile relazione tra la scomparsa di Maria Chindamo e quella di Vincenzo Freiland non è ovviamente sfuggita agli inquirenti, difficile parlare di coincidenza quando scompaiono due persone nello stesso paesino con meno di 5000 abitanti. Nonostante questo i due misteri di Laureana di Borrello non presentano altri punti di contatto: d'altronde è improbabile che, se Freiland avesse visto o saputo qualcosa di Maria Chindamo, avesse deciso di parlare a molti mesi dalla sua scomparsa, tanto da essere eventualmente considerato una minaccia da chi lo avrebbe fatto sparire. Di sicuro a tenere alta l'attenzione degli inquirenti sono le modalità della scomparsa, simile sia per la Chindamo sia per Freiland. Da tempo è stata esclusa dai sospetti la posizione dell'operaio che Maria Chindamo avrebbe dovuto incontrare, Alessandro Dimitrov, che anzi avvertì della scomparsa e che fu colui che trovò l'automobile di Maria, aperta e con il motore acceso, e con le tracce di sangue al suo interno.

