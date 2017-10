METEO/ Pioggia nel centro Italia, per il resto ancora sole! (oggi, 10 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO, DOMANI 11 OTTOBRE

Nella giornata di domani, mercoledì 11 ottobre 2017, le previsioni del tempo ci parleranno di temporali sparsi nuovamente al sud. Infatti questi andranno a colpire soprattutto la parte meridionale della Calabria e la Sicilia orientale con grande concentrazione sullo stretto di Messina. Pioggia che cadrà anche sulla Puglia e sulla Basilicata. Ci sarà invece sole su tutto il resto del paese con nuvole sparse invece solo sulla parte settentrionale del paese. Le temperature rimarranno più o meno in linea con quelle di ieri con le minime che scenderanno ai sette gradi di Bolzano della mattina, mentre le massime resteranno stabili sui venticinque gradi di Palermo con ventiquattro su Roma, Napoli, Firenze e Bolzano. Le correnti si muoveranno da nord verso sud sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con il mare che sarà particolarmente mosso solo sulle coste della Calabria e attorno alla Sicilia dove sarà registrata la peggiore situazione della giornata.

PIOGGIA NEL CENTRO ITALIA, MA PER IL RESTO ANCORA SOLE

Dopo alcuni giorni di tempo davvero sereno le previsioni del tempo ci raccontano del ritorno per oggi, martedì 10 ottobre 2017, della pioggia nel centro del nostro paese. Si parte dalla mattinata dove il cielo sarà molto coperto e si vedranno anche delle precipitazioni su Lazio e Campania. Nel pomeriggio invece la pioggia si trasformerà in temporale nel Lazio con pioggia che continuerà a cadere anche sulla Campania andando ad estendersi verso Calabria e Puglia. Per il resto della giornata invece dovrebbe regnare sovrano il sole anche se con la presenza di qualche nube sparsa. Tornerà a farsi prepotente la nebbia invece sulla Pianura Padana che potrebbe regalare qualche complicazione soprattutto nelle prime ore della giornata. Le temperature continuano a scendere con le minime però che si attesteranno sui nove gradi di Aosta, Trento, Bolzano e Potenza della mattinata rispetto ai sette visti in Valle nella giornata di ieri. Le massime attorno ai venticinque di Palermo nel pomeriggio.

