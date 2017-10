Matteo Cagnoni/ Al via il processo: dermatologo in aula, le mosse della difesa (ultime notizie)

Matteo Cagnoni (Foto da Facebook)

Si è aperto oggi, martedì 10 ottobre, il processo ai danni di Matteo Cagnoni, noto dermatologo di molti vip, accusato di aver ucciso a colpi di bastone la moglie Giulia Ballestri il 16 settembre dello scorso anno. Un omicidio, secondo l'accusa, determinato dall'incapacità dell'uomo di accettare la fine della loro relazione, con Giulia attirata in una villa di famiglia disabitata a Ravenna, col pretesto di dover visionare un quadro da vendere in vista della separazione già avviata, e poi barbaramente uccisa. Così come aveva più volte annunciato, Cagnoni questa mattina si è presentato personalmente in aula, deciso a far valere la propria presunzione d'innocenza. Come riportato da Il Resto del Carlino, il dermatologo indossava una giacca blu e una camicia bianca: dalle prime foto diffuse in queste ore dai media, il presunto killer è apparso molto sereno accanto ai suoi avvocati.

LA PRIMA MOSSA DELLA DIFESA

E proprio i legali di Cagnoni hanno dato il via stamattina alle prime schermaglie in aula, richiedendo l'esclusione dal processo di tutte le parti civili, fatta eccezione per la famiglia: si tratta cioé del Comune di Ravenna, di Linea Rosa e Unione donne italiane, associazioni attive nella lotta alla violenza di genere. Nel mirino dell'avvocato Dalaiti è finito nello specifico il comune di Ravenna che, secondo il legale, "vuole risarcimento come deterrente, sostituendosi alla legge, si autoinveste della rappresentatività di interessi in realtà già tutelati dalla Procura, cioè lo Stato. In realta le parti civili non hanno avuto nessun danno diretto". All'inizio dei lavori la Corte d’Assise del tribunale di Ravenna era affollata soprattutto di addetti ai lavori, mentre in rappresentanza della famiglia di Giulia Ballestri era presente soltanto il fratello Guido. Come riportato da ravennanotizie.it, l'avvocato Scudellari che tutela gli interessi della famiglia della vittima ed in particolare dei figli minori, ha chiesto alla Corte di emettere un provvedimento che mira ad escludere dalle cronache giornalistiche del processo tutti gli elementi che possano in qualche modo turbare i bambini.

