ONOREVOLE MARIO CARUSO/ Il sottosegretario Rossi nega le accuse (Le Iene Show)

Tiene banco il caso dell'On. Caruso a Le Iene

Il primo grande scoop della nuova stagione de "Le Iene Show" è stata sicuramente la confessione dell'Onorevole Caruso, che ha spiegato di aver assunto sotto raccomandazione il figlio del sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi. Rossi è stato impegnato nelle ultime settimane in una missione istituzionale in Australia, ed ha potuto finalmente tornare in patria, anche per difendersi dalla tempesta mediatica che lo ha coinvolto, in cui la metodologia di lavoro di Caruso è sembrata coinvolgere le sfere tanto spesso denunciate del nepotismo e dello sfruttamento del lavoro che hanno coinvolto il mondo della politica. La stagista Federica che si è vista rifiutare la possibilità di avere un contratto dopo un anno e mezzo di lavoro, mentre il figlio di Domenico Rossi è stato assunto dall'onorevole Caruso come collaboratore parlamentare. Grande è stata l'indignazione popolare per un caso che ha messo in luce come il malcostume della politica, a molti anni dal malaffare denunciato dal libro "La Casta", è ancora più che mai radicato.

ONOREVOLE CARUSO: "SONO ANSIOSO DI CHIARIRE TUTTO"

Il sottosegretario Rossi al quotidiano La Repubblica ha voluto però riportare la sua versione dei fatti, spiegando come il ritorno dall'Australia abbia per lui innanzitutto altre priorità: "25 ore di viaggio e una settimana di gogna mediatica, sogno una doccia e di riabbracciare mia moglie e i miei figli." Il commento sul polverone alzatosi nei suoi confronti ovviamente non manca: "Non ho fatto nulla di illegale, Non capisco tutto questo accanimento su di me. Avere un figlio disoccupato e un altro con un contratto precario a 450 euro al mese a 33 anni: sarebbe questo lo scandalo?" In ogni caso Rossi ha rimesso la sua delega da sottosegretario finché non sarà definitivamente chiarita la sua posizione. Rossi ha chiesto di "Essere ascoltato nel più breve tempo possibile dai questori per chiarire le accuse che in questi giorni mi sono state rivolte con notevole accanimento persecutorio".

LA DIFFICILE SITUAZIONE DEI COLLABORATORI PARLAMENTARI

Di sicuro il caso di Federica, dell'onorevole Caruso e del sottosegretario Rossi ha messo in luce la difficile condizione dei "portaborse" italiani, i collaboratori parlamentari che teoricamente hanno diritto a contratti regolari, male che vada a retribuzioni da 1200 euro mensili a tempo determinato, ma che sempre più spesso si ritrovano semplicemente a lavorare a progetto, ricevendo tra i 500 e gli 800 euro mensili, senza indennità, maternità, malattie, ferie. A un passo dal lavoro nero, un'anomalia tutta italiana perché gli stessi collaboratori parlamentari italiani, quando si trovano a lavorare per rappresentanti del parlamento europeo, si vedono riconosciuti diritti impensabili nel nostro paese. Come spiegato sempre a La Repubblica da Josè De Falco vicepresidente dell'Aicp, l'associazione dei collaboratori parlamentari: "Altri parlamenti investono molto di più sulla figura dei collaboratori e a ragione: un buono staff rende più produttivo il singolo parlamentare e aumenta la qualità del lavoro delle camere. Invece in Italia siamo considerati un'appendice delle istituzioni".

