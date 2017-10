Ragazzi gay cacciati di casa a Napoli/ Barbara d'Urso: "Perché non vi mostrate in diretta?" (Pomeriggio 5)

Ragazzi gay cacciati di casa a Napoli ospiti a Pomeriggio 5

Cacciati da casa perché gay, ora sono costretti a dormire sulle panchine: la storia di Francesco e Giuseppe, fidanzati di 18 e 22 anni, continua a fare discutere. Oggi se ne è parlato anche a Pomeriggio 5, con risvolti però inaspettati. La conduttrice Barbara d'Urso ha annunciato l'intervista a uno dei due ragazzi, ma non sono mancati i problemi. Pare che sia successo qualcosa durante la preparazione del collegamento, prima della nuova puntata del contenitore pomeridiano di Canale 5. «Perché non vi mostrate in diretta?», chiede la conduttrice. «Siamo ospiti di una struttura, che chiede di mantenere la nostra privacy», la spiegazione di Francesco al fatto che non si sia mostrato in volto. Barbara d'Urso però non ha apprezzato questo cambio improvviso, peraltro non notificato agli inviati nei colloqui intercorsi negli ultimi giorni. «Non posso fare un'intervista con una bocca, mi dispiace», la reazione della conduttrice, che ha deciso di interrompere il collegamento e di rinviare la questione ad un altro momento. Di recente comunque anche Cristiano Malgioglio aveva parlato del caso di Francesco e Giuseppe, peraltro in diretta tv: «Vorrei aiutarli, vi prego, fatemi sapere qualcosa. Non è possibile, è inconcepibile che in Italia si venga cacciati di casa perché gay», aveva sbottato il paroliere in una delle scorse puntate del Grande Fratello Vip. Ora potrebbero esserci novità grazie all'intervento di Pomeriggio 5.

LA VERSIONE DELLA MADRE DI FRANCESCO

La vicenda che vede protagonisti Francesco e Giuseppe, i due ragazzi gay cacciati da casa, è in realtà molto complessa. Il 18enne ha raccontato dei problemi con la sua famiglia, che non accetterebbe la sua omosessualità, ma la madre ha presentato la sua versione dei fatti. Angela in un'intervista al Mattino ha espresso la sua indignazione per essere finita al centro di una vicenda per la quale non sente di avere colpe e che non c'entrerebbe affatto con l'omosessualità del figlio: «Io non ho assolutamente niente contro i gay, ce ne sono tanti anche tra i miei amici, figuriamoci se potevo cacciare di casa Francesco per un motivo del genere», ha assicurato la donna. Il problema verterebbe su una casa contesa, un'abitazione alla periferia di Casoria, e su alcuni episodi di violenza. «Sono stata costretta, in passato, a rivolgermi anche ai carabinieri. L'intera vicenda è stata strumentalizzata e mal raccontata, ma per fortuna la sentenza della magistratura rimette le cose a posto, basta leggere l'ordinanza per capire come sono andate le cose».

© Riproduzione Riservata.