SUPERPOPE/ La t-shirt ufficiale di Bergoglio per finanziare opere di carità

La maglietta di Superpope

Se lo accusano di star distorcendo la dottrina tradizionale della Chiesa, chissà cosa diranno adesso che il Vaticano ha messo in vendita una maglietta con l'immagine di Superpope. Quell'immagine tratta da un murales dipinto dall'artista romano Mauro Pallotta conosciuto con il nome d'arte di Maupal che la dipinse su un muro di un edificio vicino al Vaticano ne 2014 e prontamente cancellata dal comune di Roma. Il papa come un super eroe dei fumetti, come appunto Superman che si lancia in volo col pugno chiuso e una valigetta nell'altra mano. E' così che appare nella maglietta messa in vendita per finanziare l'Obolo di San Pietro, l'ente che i occupa delle opere di carità del papa, con lo slogan forse non molto felice di "We are all Superpope". La t-shirt è stata presentata ufficialmente a Romics, la fiera del fumetto di Roma, e pare abbia ottenuto un discreto successo.

Sul retro appaiono varie frasi del pontefice, tra cui su questa prima edizione “La misericordia è il primo attributo di Dio. E’ il nome di Dio.” Mercimonio? Sacrilegio? Blasfemia? Per il Prefetto della segreteria per la Comunicazione, mons. Dario Edoardo Viganò come ha detto al sito Aleteia, “Perché in un contesto di un mondo in cui tutto è gridato, tutto è grigio, tutto è arrabbiato, il tratto che fa sorridere e riporta un po’ di gentilezza è veramente un antidoto a questa cultura dell’urlo e delle rivendicazioni.” Niente blasfemia? Dice ancora Viganò: "Papa Francesco è tornato spesso sul fatto che un musone non può essere cristiano: perché? Perché il mondo è stato salvato da Gesù. Se uno si mette nella scia di una grazia che ha ricevuto per dono, non può che i problemi in cui s’imbatte non sono la parola ultima, non sono l’esperienza più importante della vita, che oltre le nuvole c’è sempre il sole che risplende. Un’umanità segnata dalla grazia di Dio è più colorata, più gioiosa.”

© Riproduzione Riservata.