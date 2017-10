TRUFFE AGLI ANZIANI/ "Operazione Sciacallo": 12 arresti, si fingevano marescialli e avvocati

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Da questa mattina è in corso una vasta operazione da parte di Polizia e Carabinieri a Napoli, impegnati a dare seguito al provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Frosinone, dott.ssa Ida Logoluso, su richiesta del pm, dott.ssa Barbara Trotta, della Procura della Repubblica di Frosinone, nei confronti di 12 individui impegnati nel perpetrare truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Gli arresti sono il lavoro di accurate indagini, iniziate nel novembre 2015, da parte dei Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone e dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frosinone. Entrambi gli uffici investigativi, nel giro di pochi giorni erano stati raggiunti da oltre 10 denunce, consumate o tentate con un modus operandi in tutto e per tutto simile, che lasciava ipotizzare - a ragione - una stessa matrice. Nello specifico, come si legge nel comunicato stampa diramato dalla Polizia rispetto a quella che è stata ribattezzata "Operazione Sciacallo", gli anziani "avevano denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri o da un avvocato, il quale riferiva loro di essere un familiare (figlio o nipote, a seconda dei casi) incorso in un incidente stradale e di essere stato trattenuto presso un ufficio di polizia. Ovviamente si trattava solo di un racconto immaginario creato ad arte dai malviventi.

L'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE

Una volta sfruttato a proprio vantaggio il timore riverenziale scaturito dall'autorevolezza del ruolo paventato (maresciallo o avvocato), i malviventi convincevano i poveri anziani che di lì a poco avrebbero mandato un loro sottoposto a prendere il risarcimento per il fantomatico incidente nelle loro case e, una volta introdottisi negli appartamenti delle vittime, erano bravi a farsi consegnare alle volte anche dei gioielli. L'abilità dei criminali, però, era ancora maggiore quando si trattava di capitalizzare i bottini e di evitare sospetti. In primis si recavano immediatamente nei compro oro della zona per liberarsi della refurtiva e monetizzare. Subito dopo, effettuavano dei "bonifici verso carte postali intestate ad altri complici così da massimizzare gli introiti e coprire le spese delle autovetture noleggiate ai loro scopi, del carburante, dei pedaggi autostradali, delle ricariche telefoniche e dei pernottamenti in strutture alberghiere". I malviventi, tutti nati o residenti a Napoli, per far perdere le proprie tracce cambiavano continuamente le sim-card e i cellulari adoperati per organizzare le varie truffe. Solitamente agivano in tutta Italia: prima sceglievano una zona tranquilla e un albergo in cui pernottare, poi passavano all'azione in un raggio di circa 100 km e dopo 4/5 giorni di scorribande facevano ritorno alla base. In soli 6 mesi di indagini tecniche sono state ricostruite 66 truffe tra consumate e tentate, che costituiscono altrettanti capi di imputazione a carico dei 13 indagati. In ogni truffa i malviventi riuscivano a farsi destinare dagli anziani una cifra vicina ai 20mila euro:l'attività investigativa ha portato al recupero e alla riconsegna di oro e preziosi a cinque vittime per un valore di circa 100.000 euro.

