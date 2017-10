Terremoto a Ischia/ Giulio Golia mostra alcuni video inediti di quella drammatica notte (Le Iene Show)

Terremoto a Ischia, se ne parla a Le Iene Show (Foto: LaPresse)

Tra i ricordi di chi ha vissuto il terremoto a Ischia resta l'applauso per il salvataggio di Ciro, l'ultimo bambino finito sotto le macerie della sua casa crollata a Casamicciola. Proprio della famiglia salvata dalle macerie si occupano Le Iene Show nella puntata di oggi, martedì 10 ottobre. La Iena Giulio Golia ha raccolto le testimonianze delle persone coinvolte nel sisma del 21 agosto scorso: dalla famiglia ai vigili del fuoco. Inoltre, mostrerà alcuni video inediti di quella drammatica notte. Una scossa di magnitudo 4 ha colpito l'isola quest'estate e provocato il crollo di una palazzina di tre piani che ha intrappolato una famiglia intera sotto le macerie. Marito, moglie incinta, due fratelli di 11 e 7 anni, Ciro e Mattias, e l'ultimogenito, il piccolo Pasquale di appena sette mesi. Determinante è stato l'aiuto di Ciro che, rimasto sotto il letto, ha guidato i soccorritori. «È stato Ciro a salvare il fratellino Mattias. Dopo la scossa lo ha preso e lo ha spinto con lui sotto al letto, un gesto che sicuramente ha salvato la vita a entrambi. Poi con un manico di scopa ha battuto contro le macerie e si è fatto sentire dai soccorritori», ha raccontato con commozione il comandante della tenenza di Ischia della Guardia di Finanza, Andrea Gentile.

INTERA FAMIGLIA IN SALVO SOTTO LE MACERIE DEL TERREMOTO

Ciro è il bambino eroe che a soli 11 anni ha affrontato con coraggio la terribile notte seguita al violento terremoto che ha sconvolto l'isola di Ischia. Accanto a lui c'era il fratello Mattia, con il quale c'è stato anche il tempo di litigare. I vigili del fuoco li hanno tenuti svegli, perché per estrarli c'era bisogno di tempo. La prima ad essere stata estratta dalle macerie è stata Alessia, la madre dei tre bambini, incinta di una bimba. Il marito, Alessandro Toscano, era sul terrazzo esterno, quindi è rimasto intrappolato tra un'auto e una parete quando si è verificato il sisma. Poi è stato estratto Pasqualino, di sette mesi, rimasto per sette ore sotto le macerie. Il suo vagito ha aiutato i soccorritori. L'ultimo a essere salvato è stato Ciro, che avrebbe anche scherzosamente minacciato i vigili del fuoco. «Se non mi tirare fuori vi picchio», diceva in alcuni momenti. In altri invece sembrava più scoraggiato: «Non ci credo che venire a salvarmi, siete solo due». Alla fine però ce l'ha fatta.

IL MATRIMONIO TRA DUE SFOLLATI

Una famiglia si è salvata in seguito al terremoto di Ischia, un'altra si è invece formata. Una coppia, Giuseppe e Fiorella, si sono promessi amore eterno dopo aver perso la loro casa di Casamicciola, inagibile dallo scorso 21 agosto, giorno del sisma di magnitudo 4. La vita va avanti e i due hanno deciso di continuare a viverla insieme. Ma nessuno ha dimenticato il terremoto, e la bomboniera lo dimostra: una casetta distrutta, fatta con feltro, juta e vecchi bottoni della cassetta del cucito di famiglia. Questo è anche un modo per esorcizzare la paura, che non è mai passata. Giuseppe e Fiorella sono due dei circa duemila sfollati del terremoto di Ischia. Dopo la scossa hanno vissuto in campeggio, poi si sono trasferiti in una casetta di legno nel cuore di un aranceto del Cretaio. Nella lista di nozze niente lavastoviglie o televisori di ultima generazione, bensì un codice Iban per contribuire alla ristrutturazione della casa lesionata, dove Giuseppe e Fiorella vogliono tornare.

