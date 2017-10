Terza Guerra Mondiale/ Russia “paciere” tra Usa e Corea del Nord? Trump rifiuta (e rilancia)

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Vladimir Putin

TERZA GUERRA MONDIALE. Donald Trump, Kim Jong-un e Vladimir Putin: la terza guerra mondiale ad oggi vede implicati in maniera prominente questi tre personaggi che potrebbe decidere, dare, disfare uno scontro nucleare mai visto finora sulla Terra. Il timore c’è purtroppo, specie se gli altri attori - per dirne uno, Xi Xinping - non entrano con forza nella contesa, lasciando la sola Russia a cercare di dissuadere Usa e Nord Corea nello scontro nucleare. Ancora ieri il Cremlino ha allarmato la comunità internazionale sul rischio dei nuovi passi di Trump: «chiediamo moderazione sulla crisi che riguarda la Corea del Nord. Mosca ha chiesto e continua a chiedere moderazione a tutte le parti coinvolte nel conflitto, questo per evitare qualsiasi passo che possa peggiorare la situazione». Il pensiero di Putin è chiaro: ci rimettiamo tutti con una guerra mondiale-nucleare, dobbiamo trovare un accordo, non importa di che tipo, ma che impedisca la catastrofe. La Cina però in tutto questo dov’è? Per ora ancora silenzio, troppo poco in questi mesi di conflitti e minacce di Kim, specie per chi ha da anni il “peso” forte e responsabilità per tutta quella libertà concessa alla Corea del Nord a dispetto del pericoloso programma nucleare che Pyongyang stava portando avanti. Trump per ora rifiuta l’invito di Putin e questo non è un bel segnale, specie se si legge qui sotto quanto ha poi detto ieri su Twitter: il timore dello scontro è altissima, forse mai così come in questi giorni di “calma apparente” senza test missili nordcoreani lanciati.

SEUL PREPARA BOMBA-BLACKOUT

Donald Trump insiste nel lanciare il sasso e nascondere (neanche tanto poi) la mano con la terza guerra mondiale che davvero potrebbe ad un certo punto scoppiare nelle prossime settimane: dopo aver promesso “novità importanti, presto le capirete” sul fronte contro la Corea del Nord, ancora oggi il presidente Usa su Twitter emette quella che sembra essere una vera e propria pre-dichiarazione di guerra. «Il nostro Paese ha trattato senza successo per 25 anni con la Corea del Nord, versando miliardi di dollari per nulla. La politica non ha funzionato!». Se dunque non esistono modalità di dialogo, politiche per l’appunto, non resta che lo scontro, che però potrebbe essere davvero letale. Anche per questo motivo, la Sud Corea sarebbe pronta a lanciare la cosiddetta “bomba-blackout” all’interno di quelle “azioni immediate” che ieri l’agenzia Yonhap aveva lanciato da Seul. Una bomba alla grafite in grado di paralizzare la rete elettrica e tecnologia di Pyongyang sarebbe la soluzione studiata in queste settimane dall’intelligence della Sud Corea, secondo quanto scrive il Daily Mail stamane. «Tutte le tecnologie per lo sviluppo di una bomba alla grafite guidato dall'Agenzia per lo sviluppo della difesa sono state acquisite - ha detto il portavoce della Difesa di Seul -. Siamo nella fase in cui possiamo costruire le bombe in qualsiasi momento».

