VIOLENZA SESSUALE/ Stupratore di una 12enne ottiene la custodia del figlio nato dall'abuso

Un caso complicato, che sta facendo discutere gli Stati Uniti, ma che si potrebbe spiegare con un semplice tecnicismo di tipo legale. Ecco di cosa si tratta. Christopher Mirasolo, all'epoca dei fatti, nel 2008, 18enne, con un inganno portò due sorelle in un casolare abbandonato e dopo aver mandato via la maggiore stuprò quella di solo 12 anni, minacciandola di ucciderla se avesse parlato. La ragazzina però coraggiosamente denunciò quanto accaduto e Mirasolo, arrestato, venne condannato incredibilmente a un solo anno di detenzione, ottenendo di uscire dal carcere sei mesi dopo per prendersi cura della madre malata. La 12enne intanto aveva scoperto di essere rimasta incinta del suo stupratore, portando lo stesso a termine la gravidanza. L'uomo però continuò nel suo comportamento venendo condannato nel 2010 a 4 anni di carcere per violenza sessuale su un'altra minorenne (pene ridicole quelle americane su questo tipo di accuse, verrebbe da commentare).

Anche qui pena scontata a metà: uscito dal carcere due anni dopo, risulta inserito nel registro dei sex offender. E adesso arriva lo scandalo: un giudice ha sentenziato che lo stupratore ha diritto alla custodia congiunta del figlio avuto dall'abuso sessuale della dodicenne. In America esiste il Rape Survivor Child Custody Act voluto da Obama nel 2015, per cui chi ha compiuto abuso sessuale perde la patria potestà, cosa che esisteva anche prima ma con tempistiche più lunghe. Dunque perché il giudice ha deciso così? Di fatto non ha detto che il bambino deve stare anche con il padre, ha spiegato l'avvocato difensore di Mirasolo, il quale, ha aggiunto, non ha mai fatto tal richiesta, ma si tratta di un procedimento automatico della procura quando uno dei genitori chiede di far ricorso all'assistenza sociale, cosa che ha fatto la madre. Ovviamente si spera che in successiva sentenza il giudice prenda atto della legge che impedisce a uno stupratore di avere in custodia il figlio nato dalla violenza.

