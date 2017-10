AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: 4 incidenti in A4 (ultime notizie, oggi 11 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Nella giornata di ieri si sono verificati nell'arco di poco tempo ben quattro incidenti sull'A4 che hanno visto coinvolti sette mezzi pesanti. Questo ha portato a chiudere un tratto sull'autostrada A4 precisamente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Si parla di quattro tamponamenti anche se non sono stati sottolineate le dinamiche degli incidenti in questione. Per fortuna il ferito grave è solo uno che è stato estratto dalla cabina del tir nel primo tratto dove si è verificato il primo tamponamento. Dietro questi incidenti in poco tempo si è formata una coda di circa cinque chilometri. Ovviamente la chiusura dell'autostrada ha condizionato le uscite con grande traffico sulla statale 14 e anche nel centro di Portogruaro. Non dovrebbero esserci problemi nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, anche se c'è da dire che potrebbero arrivare delle novità legate sia alle condizioni dei feriti che anche alle dinamiche di quanto accaduto.

CANTIERI NELLA NOTTE E MALTEMPO

Nella notte sono stati diversi i cantieri aperti che hanno portato alla chiusura di tratti sulle autostrade italiane che potrebbero portare anche a traffico nelle prime ore della giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017. Andiamo a vedere con ordine le situazioni più complicate illustrate dal sito istituzionale Autostrade.it dove sicuramente sarà importante controllare aggiornamenti ed eventuali consigli per evitare il traffico. Partiamo dall'A7 Milano-Serravalle--Genova dove troveremo al chilometro 106.5 direzione Genova chiuso il tratto tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia fino alle ore sei. Si passa poi all'A12 Genova-Livorno dove al chilometro 11.5 direzione Genova troveremo chiuso invece il tratto tra Recco e Genova Nervi sempre allo stesso orario. Nella notte è stato evidenziato anche traffico rallentato tra Riccione e Cattolica al chilometro 143.9 direzione Taranto sull'A14 Bologna-Ancona. Situazione quest'ultima che dovrebbe comunque essere risolta nella mattinata di oggi. Attenzione poi al maltempo che potrebbe portare a temporali soprattutto nel meridione del nostro paese.

