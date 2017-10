DAVID ROSSI/ Caso Mps, l’ex sindaco Pierluigi Piccini: “festini a Siena, in città tutti sanno ma non parlano”

David Rossi, suicidio o omicidio?

Il caso di David Rossi, il giovane dirigente di Monte dei Paschi di Siena morto in stranissime circostanze il 6 marzo 2013 (precipitato dalla finestra del suo ufficio, morendo 10 minuti dopo in un vicolo), è tutt’altro che chiuso: bollato subito come suicidio, gli ultimi elementi usciti dopo le parole dell’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini alle Iene Show pochi giorni fa riportano alla luce l’inquietante possibilità di un attentato alla sua vita (purtroppo andato fino in fondo). «Non si è suicidato e vi dico perché», aveva spiegato al programma di Mediaset (clicca qui per tutte le info e il servizio de Le Iene nel dettaglio), e nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si approfondisce e non poco la vicenda fosca attorno alla morte di David Rossi. Presunti suicidi, morti camuffare e festini orgiastici con presenze eccellenti e non nominabili: la storia di Rossi e la sua fine porterebbe nel calderone tantissime personalità, secondo Piccini, e potrebbe essere questa la vera motivazione della morte improvvisa di David Rossi, il cui ex sindaco non crede affatto al suicidio. Il procuratore di Siena, Salvatore Vitiello, ha interessato del caso la Procura di Genova (che indaga sui fatti dell’Mps) per fare luce su quelle dichiarazioni-choc di Piccini, «di magistrati senesi coinvolti, in “festini” a base di “cocaina” che si sarebbero tenuti in due ville, una in una località tra Siena e Arezzo e l’altra in zona di mare». L’ex sindaco non accusa nessuno ma conferma che «tutti a Siena sanno di quei festini. E soprattuto sanno che David Rossi non si è ucciso, ma è stato assassinato. E io, che David lo conoscevo molto bene, ne sono assolutamente convinto. Nulla di nuovo».

LA RELAZIONE TRA I FESTINI E LA MORTE MISTERIOSA

Ma il tipo di nesso e relazione tra il festino usuale a Siena tra le classi altolocate e la morte di David Rossi è il vero bandolo della matassa da trovare e sbrogliare: ««Io ho solo riportato voci che mi ha raccontato qualcuno, mi sembra un avvocato romano, e anche queste circolano da tempo in città. Non sono novità, almeno per noi senesi. Lei pensi che nel 2013 durante un’assemblea del Monte dei Paschi un consigliere comunale parlò pubblicamente di personaggi orgiastici e pervertiti», spiega ai colleghi del Corriere l’ex sindaco della città toscana, prima di aggiungere come «Io so soltanto che, appena due giorni prima di morire, David mandò un messaggio a un alto dirigente di Monte dei Paschi avvertendolo che avrebbe raccontato tutto ai magistrati. Queste cose le sto ripetendo da anni». La procura all’epoca non ha dato ascolto a Piccini, ma ora pare che potrebbe ripensarci dopo queste ultime novità rese pubbliche: «voglio che la verità su David Rossi venga fuori una volta per tutte. Anche se ci sono state due inchieste che hanno archiviato la sua morte come un suicidio io sono convinto che l’abbiano ucciso».

Secondo Piccini, il banchiere morto per la sua cultura e per la sua vita non avrebbe mai potuto togliersi la vita, specie così: non solo, «aveva ferite compatibili con una colluttazione, dalla finestra è caduto in modo innaturale e il suo orologio pare sia stato gettato giù mezz’ora dopo, sette fazzoletti sporchi di sangue sono stati trovati nel suo studio senza che nessuno abbia analizzato il dna e adesso sono stati distrutti. Aveva chiamato l’anziana madre dicendole che stava arrivando, così come la moglie. Aveva minacciato di andare a raccontare tutto alla magistratura». Già, quegli stessi magistrati che ora però per fortuna hanno deciso forse di riprendere in mano le carte e provare a scoprire davvero cosa sia successo quel tragico 6 marzo di 4 anni fa. «I magistrati hanno detto di non aver trovato prove sufficienti né un mandante per avvalorare l’ipotesi dell’omicidio. Ma se non c’è movente del delitto qual è quello del suicidio? Le motivazioni sono ancora più deboli di quelle dell’omicidio», spiega ancora Piccini.

