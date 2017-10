Denise Pipitone/ Colpo di scena: spunta una nuova foto (Chi l'ha visto?)

Denise Pipitone

Scomparsa di Denise Pipitone, importanti novità sul caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, all’età di 4 anni. Questa sera 11 ottobre 2017 a Chi l’ha visto?, programma in onda su Rai Tre a partire dalle ore 21.15, si parlerà della vicenda, con un colpo di scena inaspettato: alla redazione del noto programma condotto da Federica Sciarelli è arrivata una fotografia di una ragazza che risulterebbe molto simile alla immagine ricostruita dal Ris, in cui la bimba viene “invecchiata” ai giorni nostri. Federica Sciarelli l’ha mostrata alla madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, accompagnata dal suo legale Giacomo Frazzitta. Da valutare se si tratta di una segnalazione utile o se invece, come già accaduto in passato, si tratta di una immagine inviata da qualche mitomane, come accaduto nel 2015. Una segnalazione al programma Chi l’ha visto? rivelava che Denise si trovava a Tito, nel potentino, insieme alla mamma di nazionalità serba e a due fratelli. Una vicenda terminata in un nulla di fatto, infrangendo le speranze della famiglia della piccola.

DENISE PIPITONE: LA RICOSTRUZIONE A CHI L'HA VISTO?

La scomparsa di Denise Pipitone risale alla mattina del 1° settembre, a Mazzara del Vallo. Verso mezzogiorno la bambina, all’epoca 4 anni, scompare nel nulla mentre stava giocando sul marciapiede davanti alla porta di casa. La madre alle prese con il pranzo, la bimba svolta l’angolo della strada, dove abita una zia, per rincorrere un cuginetto ma svanisce nel nulla. Già un mese e mezzo dopo la vicenda, la prima segnalazione: una guardia giurata nota a Milano un gruppo di nomadi con tre bambini, di cui uno somiglia a Denise Pipitone. Un profilo, quello della bambina, che si avvicina molto a Denise ma, nonostante gli svariati appelli fatti dalla mamma Piera Maggio, nessuno dice di aver visto quel gruppo di nomadi, svaniti nel nulla. Nel corso degli anni si sono rincorse voci e indicazioni, nessuna però utile al ritrovamento della bambina. E non riesce a fare chiarezza neanche la Cassazione, che ad inizio settembre ha assolto la sorellastra Jessica Pulizzi, sospettata di essere coinvolta nel sequestro della piccola.

“BASTA CON L’OMERTA’”

Dopo la sentenza della cassazione la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. A tredici anni di distanza, sono ancora sconosciute le sorti e le cause della scomparsa della bimba. “Resto convinta che i responsabili della sparizione di mia figlia non vengono da lontano. Uno sconosciuto non si avventura in una piccola città come Mazara del Vallo per cercare bambini da rapire. il rapitore sapeva bene ci fosse Denise", le parole della madre ai microfoni dell'Ansa. Piera Maggio che continua a lanciare appelli: "Chi conosce la verità non parla per paura o per omertà. Il primo settembre 2004 è svanita nel nulla una bambina, non un oggetto. Basta con l'omertà, chi sa parli". Attesi aggiornamenti sulla vicenda di cronaca che riguarda la famiglia di Mazzara del Vallo, con una bambina scomparsa davanti casa nel 2004 ma ancora senza una valida pista su cui indagare. Con la speranza che la segnalazione inviata a Chi l'ha visto? permetta di riaccendere le speranze dei genitori.

