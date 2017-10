Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 240/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Torna lo spettacolo dei numeri di SiVinceTutto: oggi, come ogni mercoledì, è in programma l'estrazione di questo concorso speciale del Superenalotto. La fortuna stasera girerà l'Italia, quindi potrebbe far tappa proprio da voi. Si tratta in effetti di un gioco particolarmente generoso, visto che finora sono stati vinti poco più di 33 milioni di euro. Oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, conosceremo i numeri vincenti di questo gioco, quindi ricordatevi di effettuare la vostra giocata, se ancora non lo avete fatto. Potete scegliere uno dei 40 mila punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, in alternativa potete giocare online, così da non perdere nemmeno uno degli appuntamenti con la fortuna! Giocare è semplice: bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90, poi basterà aspettare l'estrazione. All'orizzonte ci sono premi importanti: tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera, quella dell'estrazione.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Con SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto, viene messo in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Le possibilità di vincita sono tante visto che si devono giocare 12 numeri, ma bisogna indovinarne la metà. Per vincere bisogna indovinare almeno due numeri, ma l'obiettivo deve essere la sestina fortunata. Indovinando la combinazione fortunata si conquistano premi importanti. La scorsa settimana l'assalto è stato particolarmente agguerrito: sono state 16 le giocate che hanno mancato la vincita più importante per un solo numero, quindi i fortunati si sono accontentati di 901,44 euro. Le quote comunque variano a seconda che venga realizzato o meno il 6. Nel primo caso, al fortunatissimo va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se l'assalto al 6 fallisce, al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. L'estrazione di oggi si avvicina, quindi ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 239 sono stati 12-21-38-43-55-80. Presto conosceremo quelli nuovi. Buona estrazione (e fortuna)!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

