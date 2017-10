Facebook e Instagram down/ Social offline in tutto il mondo per due ore: le segnalazioni su Twitter

Facebook e Instagram down (Foto: LaPresse)

Emergenza social oggi, mercoledì 11 ottobre: Facebook e Instagram down. Sono stati irraggiungibili per un paio di ore in tutto il mondo. Il disservizio, che ha coinvolto anche l'Italia, si è esteso in pochi minuti: alcuni utenti hanno lamentato malfunzionamenti, una minoranza non ha riscontrato problemi di connessione. «Impossibile aggiornare», questo il messaggio comparso sia da desktop che da app mobile. In altri casi i due social hanno restituito pagine bianche. La situazione è stata poi risolta con un ripristino progressivo del servizio, a partire dalle app mobile. Le segnalazioni si sono moltiplicate su Twitter, dove #Facebookdown e #Instagramdown sono diventati subito di tendenza. La situazione però non ha coinvolti tutti gli utenti allo stesso modo. Altre segnalazioni, riportate da HD Blog, hanno riguardato WhatsApp, ma non ci sono ancora conferme a riguardo. Quello che conta è che i problemi siano stati risolti e che la situazione sia gradualmente tornata alla normalità.

LA CRONOLOGIA DEI DISSERVIZI

Facebook e Instagram down dalle 17 circa fino a un'oretta fa. Il disservizio è stato lamentato da molti utenti su Twitter. La società non ha fornito spiegazioni sulla natura del problema, ma attraverso il sito di tecnologia americano Mashable.com un portavoce della società fondata da Mark Zuckerberg ha dichiarato: «Siamo al corrente del fatto che ci sono problemi di accesso a Facebook e Instagram, stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità il più presto possibile». Le cause del disservizio non sono state finora rese note, ma lo stesso è stato risolto. Le prime difficoltà sono state registrate da Down Detector alle 8.20 di New York, quando in Italia erano le 14.20. Solo dopo le 17 però le difficoltà di connessione sono diventate insormontabili per molti utenti. Stesso discorso per Instagram, dove i disservizi sono cominciati invece alle 17.05 ora italiana. Le aree più colpite dal "down" secondo Outage Report, sono Europa e Stati Uniti. L'ultimo blackout, avvenuto il 26 agosto scorso, era durato solo un'ora.

