GRADUATORIA MEDICINA 2017/ Scorrimento, Miur: oggi la pubblicazione sul sito

Oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, il MIUR pubblicherà l’attesissimo primo scorrimento relativo alla graduatoria nazionale per il test 2017 della facoltà di Medicina e Chirurgia. Un appuntamento molto importante per tutti coloro che sognano ancora di entrare nella facoltà ed iscriversi. Si saprà infatti in prima battuta quanti studenti avranno rinunciato ad immatricolarsi, e invece quanti altri studenti potranno eventualmente inserirsi e vedersi aprire le porte di Medicina. Mercoledì 3 ottobre era stata pubblicata la Graduatoria Unica Nazionale per Medicina 2017, ma come detto ci sarà anche chi rinuncerà al posto segnalato in graduatoria. Il che può avvenire per vari motivi: c’è anche chi attende lo scorrimento per entrare in un’altra facoltà prescelta, alcuni studenti possono rinunciare per motivi personali ed altri non sono riusciti a completare l’immatricolazione senza le scadenze prefissati. Insomma i giochi sono ancora aperti e questa di mercoledì 11 ottobre 2017 sarà senz’altro una giornata decisiva.

LA DIFFERENZA TRA ASSEGNATI E PRENOTATI

Il sistema dello scorrimento lascerà comunque ancora aperte alcune questioni relativamente alle immatricolazioni a Medicina nel 2017. Nel sistema, i cosiddetti assegnati hanno infatti ottenuto un posto nella facoltà di prima scelta e sono da considerare sicuri del posto dopo la precedente pubblicazione della Graduatoria Unica Nazionale. Al contrario, i cosiddetti prenotati sono stati assegnati a facoltà diverse rispetto a quelle di loro prima scelta, e dunque dovranno decidere se accettare il posto e immatricolarsi nella facoltà assegnata, oppure aspettare gli scorrimenti per capire se il punteggio minimo per essere ammessi nella loro facoltà di prima scelta (compresa Medicina) sarà sceso. Sicuramente, pur aspettando gli scorrimenti non si perde il posto già assegnato se si è tra i prenotati, ma bisogna comunque valutare anche le reali possibilità che si hanno di entrare nelle facoltà di più difficile accesso, e Medicina è sicuramente tra di esse. Comunque, la pubblicazione degli scorrimenti fugherà ogni dubbio.

